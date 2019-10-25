Забруднення повітря: рятувальники запевняють - всі показники в нормі
Про це повідомляє ДСНС України.
“Станом на 25 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що за прогнозами Гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня в Україні очікується покращення синоптичної ситуації.
Як повідомлялося, на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.
Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.
Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.
З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві переведено на посилений режим роботи мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.