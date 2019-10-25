Забруднення повітря: рятувальники запевняють - всі показники в нормі

На території України значного зростання рівнів забруднення атмосферного повітря не спостерігається.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 25 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за прогнозами Гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня в Україні очікується покращення синоптичної ситуації.

Як повідомлялося, на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.

З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві переведено на посилений режим роботи мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.