Польські журналісти закликають звільнити Асєєва

Вирок окупаційної влади в Донецьку Станіславу Асєєву у вигляді 15 років ув’язнення є скандальним, а міжнародні журналістські організації закликають про негайне звільнення журналіста.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації польських журналістів (SDP).

“Заклик про негайне звільнення журналіста поновили національні і міжнародні журналістські організації, зокрема центр моніторингу свободи ЗМІ Асоціації польських журналістів (SDP), а також Європейська федерація журналістів”, - йдеться в заяві SDP.

В організації нагадали, що увагу до справи Асєєва раніше привернула в Польщі журналістка Моніка Андрушевська, яка під час вручення цьогорічних нагород SDP у своєму зверненні акцентувала увагу на справі журналіста і необхідності докласти зусилля щодо його звільнення.

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Як повідомляв Укрінформ, зв'язок із донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення представники російської окупаційної адміністрації у Донецьку повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою у “шпигунстві”. Відтоді представники влади України не мають доступу до незаконно затриманого журналіста.

Кілька днів тому Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі.