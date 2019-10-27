Олексій Комар, археолог

- Звісно, ту, яка нам, українцям, була б миліша…

- Науковці, підкреслюю науковці, а не патріоти, більше довіряють тій версії, яка озвучена в кількох синхронних джерелах і належать римським історикам.

- Чому?

- Бо що вони на власні очі спостерігали? Як величезні скупчення готів, які досі вважалися грозою Римської імперії, - перетворилося на перелякане юрбище варварів, що почали проситися: - “Пустіть нас у Римську імперію, бо зі Сходу щось страшне насувається!” По-перше, навіть римляни не могли собі уявити, із чим вони невдовзі матимуть справу.

- Ким були гуни, римляни не знали?

- У тім то й справа: ніхто про це в Європі не знав! Це була абсолютна енігма, новий народ, з яким ніхто не контактував. По-друге, римляни зрозуміли, що якщо того бабая так злякалися готи, то гуни - справді велика сила. Версія Амміана Марцелліна, більш пізніх римських істориків: ймовірно, готів накрила гігантська хвиля паніки. Вони не вірили, що така величезна сила остготів не змогла чинити спротив гунам. Саме про це відкритим текстом зауважив Амміан Марцеллін, буцімто, не витримавши ганьби, правитель остготів Ґерманаріх наклав на себе руки.

- За однією з версій, Ґерманаріх пішов у степи, захирів від ран та хвороб, перетворившись на тінь. Згодом саме із Ґерманаріха сучасні російські історики взялися ліпити бридкий прообраз Кащея Безсмертного.

- Немає такої версії!

- Чому?

- Бо не авторську історичну реконструкцію ми сьогодні вибудовуємо, а говоримо мовою фактів, занотованих давніми істориками та давніми письменниками, а не нашими сучасниками. Останні можуть плодити будь-які фантазії.

ПРО РОЛЬ ВЕЛИКИХ КАЗАНІВ В ІСТОРІЇ

- Як можна змалювати колективний портрет гунів, відомих у тодішній Європі як “бич Божий”? Як огидних варварів, що на своєму шляху - від Пекіну до Риму - нищили та завойовували все?

- Почнемо з того, що справжні гуни, або як правильно було б їх називати - Хунну або сюнну (匈奴), - до Європи не дійшли. До Старого світу дійшли інші племена.

- Чому ви так вважаєте?

- Бо ми, археологи, бачимо великі відмінності у матеріальній культурі. Єдине свідчення про те, що давні сюнну мали щось спільне з, так званими, європейськими гунами, - це величезні бронзові казани, в яких, ймовірно, під час ритуалів готувалася їжа. Потім посуд закопувався в землю, і більше в ньому їжа не готувалася.

- З якого це дива?

- Хто ж вам розкаже? Здійснювався якийсь важливий для гунів ритуал, а потім казани просто закопувалися.

- Це такий по собі шлях гуни у Старому Світі залишали?

- Так. Ці казани ми бачимо на всій території від берегів Волги, потім на території України, Молдови, Польщі, Угорщини, Німеччини.

- Що маркують дивовижні казани?

- Це шлях гунського ядра, яке вирушило в Європу із величезної імперії гуннів. Підкреслю, це не були самі сюнну, а якесь ядро, яке залишило гігантське кочівницьке об’єднання. Ми, не лише історики, звикли спрощувати собі життя.

- Узагальнювати?

- Гаразд, узагальнювати. (Звісно, це говориться на усмішці. - О.Р.) Це як для всіх американців громадяни Радянського Союзу були росіянами. Під назвою “гуни” слід розуміти колосальне об’єднання різних племен і народів.

- Чи можемо назвати найбільші племена та ареал їхнього проживання?

- Це взагалі неможливо.

- Звідки ж вони тоді взялися? Ось ваші колеги пишуть: - “Почавши похід із монгольських та ойратських степів, у II столітті до нашої ери вони скорили могутню імперію Хань, примусивши щороку платити данину”.

- Це все гіпотези, теорії і таке інше.

- Вигадують?

- Зараз поясню, чому я так думаю. Єдиний факт і найдальшу лінію зв’язку європейських гунів, - ядра гунів, умовно так їх назвемо, - із самою імперією гунів маркують лише згадувані мною ритуальні казани.

- Чи якусь назву їм уже дали археологи?

- Просто великі бронзові казани.

- Що значить “великі” ? Які вони за розмірами?

- Від півметра до вісімдесяти сантиметрів висотою. Це точно не казанок.

- А особисто ваша версія, в якому ритуалі вони могли використовуватися? Можливо, піднесення богу Неба?

- У багатьох варварських народів ритуали закінчувалися спільним споживанням їжі. Якщо це було поховання, то це були поминки, які в Україні збереглися як обряд донині. Якщо то був ритуал на честь певного божества, то відомо про грецькі та римські банкети. Такі страви, між іншим, не готувалися для богів, а на ЧЕСТЬ богів. Оскільки ніхто із гунів суть того ритуалу вже не пояснить, ось межа, де справжні вчені повинні зупинитися.

- Кажуть, орду напівдиких завойовників до Сіверського Дінця привів хан (單于, шаньюй) гунів Баламер, він же - Баламбер? Що то був за правитель? Якісь цивілізаційні цінності він ніс?

- Справді, форма імені “Баламер” згадується у творі дещо пізнішого римського історика Пріска Панійського, а “Баламбер” - у творі VI ст. Йордана, але обидві мають готський фонетичний склад. Швидше за все, це навіть не ім’я, а прізвисько, під яким був відомий цей вождь у готів, підкреслюю, “вождь”, а не “хан”. Тим паче, не “шаньюй”.

- Готуючись до інтерв’ю, я прочитав, що американський історик українського походження Омелян Пріцак вважав ім’я “Баламер” “монгольським”, та виводив його від слів “balamut”, “balamud”, “balamad”, тобто “дикун”, “ризикований”, “зухвалий”?

- Омелян Пріцак був науковцем, схильним до так званих етимологічних пошуків із корекцією звучання під ту чи іншу мову. Проте, слідів пласту монгольської лексики, яка була б більш ранньою за часи монгольської навали, - в Європі немає. (Щира і довга усмішка. Як мені подобається співрозмовник! - О.Р.) Відповідно, що всі ці версії, що на наші терени заходили якісь племена чи народи, які використовували монгольську лексику чи мали монгольські корені, - помилкові. По-друге, існує чималий пласт варварських слів, зібраний за китайськими джерелами, і це свідчить: у степах монголи з’явилися не раніше, ніж доба розвиненого середньовіччя.

- Де в такому разі вони проживали?

- Трохи північніше, на межі лісу і степу, тоді як пустелі і степи сучасної Монголії обжили виключно тюркомовні племена.

- Неймовірно! Якщо звернутися до всіх можливих історичних джерел, який вималюється портрет гунського вождя Баламер?

- Опису зовнішності ми не знайдемо. Навіть його ім’я, швидше за все, було несправжнім. Зберіглося воно в епосі і з’явилось у пізніших істориків у германізованій формі.

ЧИ ХОТІЛИ ГУНИ ПРОСТО ПРОЙТИ КРІЗЬ ЗЕМЛІ ГОТІВ?

- Повернімось до готсько-гуннських війн. Як стверджує той же донецький історик Олександр Дингес, протистояння гунів та остготів на східному березі річки Північний Донець тривало довше, ніж Велика Вітчизняна війна 1941-1945-го років. Ціною власної політичної самостійності наші пращури захищали своїх сусідів…

- Ось яскравий приклад реконструкції. Є свідчення, наприклад, того ж самого візантійського історика кінця V століття Зосима, який стверджував, що то був не процес однієї битви, в якій остготи програли - і крапка. Автор “Нової історії” в шести книгах стверджує, що гуни застосували військову тактику, типову для кочівників.

- Яку це?

- Наскоків. Постійних наскоків: прийшли-пограбували-пішли, прийшли-пограбували-пішли, прийшли-пограбували-пішли. Чомусь остготи виявилися до такої тактики не готові. Подібні випадки траплялися. Пригадуєте історія, як Наполеон переслідував до Москви російську армію? Типу: - “Приймайте бій, приймайте бій!” А росіяни відступали та все палили за собою. Отож, ні французи, ні остготи у даному випадку не могли збагнути, що відбуваються? Це війна чи що?

- Може, гуни просто не бажали влаштовувати одну битву?

- Звичайно. Вони застосовували типову тактику кочовиків, які перебували на низькій стадії організації суспільства. Перепрошую, а другою проблемою була, якщо ви пам’ятаєте, загадкова історія, що трапилася з Ґерманаріхом.

- Начебто в бік мечем вождю вдарили представники племені росомонів.

- ..так-так. Брати Сар и Аммій, аби помститися за свою сестру Сунільду. Давно зауважено, по-перше, племені росомонів… не існувало, і росів із них, навіть – лінгвістично, ніяк не вивести, хоча це намагався зробити радянський академік Борис Рибаков. Адже із готської мови “hrosman” означало “вершник”. Ймовірно, його неправильно переклали латиною.

- А далі помилки тільки множилися?

- Тут Кассіодора можна зрозуміти, він не був готом, а… сірійцем. Звісно, як письменник він писав історію, але всіх нюансів готської культури не розумів. Ось тому і його оповіді з’являються іранські імені - Сар и Аммій. Отже, якщо епос Кассіодора перекласти сучасною мовою, побутова історія перетвориться на алюзію. Це не брати Сар и Аммій, аби помститися за сестру, закололи Ґерманаріха, а в бік готів вдарили алани. Якщо відкинути символіку, просто зрадили вождя Ґерманаріха - ті, кого він вважав надійними союзниками проти гунів.

- Саме так треба дешифрувати історію?

- Ви розумієте, скільки століть знадобилось, щоб з одним місцем у Йордана ми бодай якось розібралися!?!

- Це правда, то гуни просто хотіли пройти через землі готів, це Ґерманаріху пропонували посли Баламера. Їхньою метою був багатий Рим, поневолення Східної і Західної Римських імперій?

- Міф.

- Як водиться у таких випадках, загарбники знайшли шпарину у тісних лавах коаліції…

- Міф

- Алани готів не пропустили, тим часом правителі венедів і слов’ян повірили загарбникам, що відтепер вони знавіснілі податки не платитимуть Ґерманаріху. І - навалу пропустили?

- Міф.

- Це правда, що Баламір форсував Дніпро, а невдовзі взяв остготську столицю - Данарштадт (місто Донара - бога грому и війни). Вона, ймовірно, стояла на місці сучасного Києва.

- Знову міф. Ні історичних джерел, ні відображення таких подій у пам’ятках матеріальної культури того періоду нема. І ніхто їх знайти не може. Скільки не шукали співробітники “Ahnenerbe” (“Спадщина предків”; організація, що існувала в Німеччині в 1935-1945 рр., та вивчала традиціє, історію та спадщину німецької раси з метою окультно-ідеологічного забезпечення функціонування Третього рейху. - О.Р.), скільки офіцери СС не влаштовували експедицій повздовж Дніпра, нічого схожого так і не знайшли. Покажіть мені, хто і що знайшов, і чому це, виявляється, Данарштадт?!?

- Красива легенда?

- Змінюється період, переінакшуються джерела. Адже історія епохи Кассіодора та Йордана, а також германські саги написані вже з точки зору людини, яка живе в ранньофеодальному суспільстві. Тому історик і письменник знає, що в його оповіді просто повинен бути центр, просто мав бути король. І в них у голові просто не вкладалося, що Ґерманаріх міг бути…

- Вождем?

- …ні, першим серед рівних. Ось у чому проблема історичних джерел більш пізнього періоду. За сто років у Європі все геть змінилося: зникло потестарне суспільство, з’явилися королі, васали, піддані. З’явилося нове розуміння влади - король по крові. Аби описувати реалії попереднього століття, західні археологи навіть запропонували таке поняття, як chefdom (вождівство) - за аналогією із kingdom (королівство). А як по-іншому ви опишете первісну форму держави? Українською мовою не милозвучно лунає, але точно описує суть, зміст явища.

- Мене здивував неологізм конунгство!

- Конунг - це король по крові, ось у чому знову-таки проблема! Очевидно, часам Ґерманаріха все-таки точніше пасував би термін «вождівство». Та й у гунів на момент вторгнення також, здається, було вождівство.

- Це як?

- Вождь висувався за свої видатні військові здібності, мав щасливу вдачу і всіма язичниками вважався тією людиною, що має прихильність богів. Подібний порядок речей важко збагнути, озираючи ситуацію с точки зору сучасної людини, бо в питанні державотворення мислимо ми національними, політичними категоріями. Тодішнім людям славний вождь здавався кращим, ніж одноплемінець: алан чи сармат - і приєднатися до нього вважалося за волю богів.

- Саме так сталося з аланами?

- Існувала така теорія, що гуни спочатку винищили всіх аланів, а лише потім пішли війною на готів. Але картина здається іншою. Швидше за все, як це й описано в Амміана Марцелліна, довгими набігами гуни їх виснажили…

- А лише потім поневолили?

- Ось у чому проблема: не поневолили… Схоже на те, що алани-танаїти зрозуміли: - “Очевидно, наші боги нас не захищають. Тож давайте приєднаємося до видатного вождя. Мабуть, у Баламера якийсь могутній покровитель”.

- (Сміємося.) Ймовірно, Баламер щось таки знає!

- Так. Чому археологи вважають, що це правда? По-перше, після середини минулого століття було виділено досить великий пласт поховань алансько-гунського періоду. Найбільше вони концентруються на лівобережжі Дніпра. Тобто відбулося переселення аланів-танаїтів, які раніше жили на Дону, зі сходу прийшли вони сюди. Ще в двадцятих роках минулого століття було розкопано аланський могильник під Кантемирівкою на Полтавщині. А це колишня зона черняхівської культури!

ЯК ГУНИ ЗМІНИЛИ СВІТОБАЧЕННЯ СЛОВ`ЯН

- Які наслідки для слов’ян мали гото-гунські війни?

- Це змінило всю етнічну картину всього регіону. По-перше, поступово зникло населення черняхівської культури, і це відкрило для слов’янських племен, котрі жили тоді, ймовірно, трохи північніше, - лісо-степові землі, що раптом спорожніли. По-друге, це запустило процес слов’янської міграції.

- Як це?

- Слов’яни збагнули: перед ними відкрився якийсь простір, який можна освоїти! Тож по-третє, певні демографічні зрушення спонукали слов’ян до активних переселень. Досі вони були інертнішими, бо не брали участі у походах. Та, коли гуни змели германців, це відкрило величезний простір можливостей. Слов’яни змінили уявлення про власний спосіб життя. Ідеалом більше не було сидіти на одному місці. Який тип землеробства практикували слов’яни?

- Та звідки мені знати!

- Так зване підсічне землеробство. Вони сиділи на найлегших ґрунтах - підзолистих. Його не треба було важким плугом перевертати. Слов’яни просто розпушували підзолисті ґрунти на піщаній основі, сіяли та збирали врожай. Коли земля виснажувалася, вони випалювали сусідню ділянку лісу, корчували, переорювали, переносили туди поле. І цього вистачало, щоб десять-п'ятнадцять років сидіти на одному місці.

- А по закінченні гото-гунських війн вони збагнули, що навколо лежать родючі незаселені землі?

- Вони відкрили новий інструмент обробки землі.

- Що мається на увазі?

- Як виглядає не рало, а плуг!

- А їм хто це показав?

- Черняхівська культура. Якщо створити спеціальну карту, щоб продемонструвати, як між собою співвідносяться вельбарці, слов’яни і черняхівці, то побачимо: черняхівці завжди, де б вони не селилися, вибирали чорноземи, чорноземи, чорноземи, вельбарці могли сидіти що на пісочку, що на чорноземі, тоді як слов’яни завжди вибирали підзолисті ґрунти.

- Неймовірно! Іншими словами, етнічна належність була пов’язана із уподобаними ґрунтами?!?

- Етнос тут ні до чого… Ми маємо справу із традиційним способом господарювання. Отже, готи зламали у слов’ян уявлення, що сидіти на одному місці, зокрема виключно на підзолистих ґрунтах - це добро.

- Значить, опосередковано готи змінили світобачення слов’ян?

- Для слов’ян був то, образно кажучи, культурно-господарчий вибір. Але… Ледь-но ти міняєш стиль життя, як відкривається ящик Пандори. Ти вже готовий до всього: готовий рухатися на незвідані території, готовий торгувати, готовий розвиватися…

- Виходить, у великому злі знайшлося маленьке добро?

- Для слов’ян гуни і виявилися таким добром. Як для території України, я не знаю: слов’яни добро чи зло - у великій цивілізаційній перспективі. (Сміємося, довго. Раптом Олексій серйознішає, я не встигаю. - О.Р.)

- Олексію, чому на останню тему ви не захистили докторську дисертацію?!?

- (Знову сміємося вдвох) Тому що археологи завжди мислять категоріями фактів матеріальної культури. Але… Якби залишилося германське населення, тут давно була б Західна Європа. Під орудою другого готського єпископа Вульфіли християнство вестготи почали приймати ще у шістдесяті роки четвертого сторіччя. Уявляєте, задовго до Київської Русі, ймовірно, і писемність могла з’явитися, і міста би виникли. Іншими словами, ми би з вами отримали додатковий шмат письмової історії тривалістю у півтисячоліття.

***

- Може, проанонсуємо наступний матеріал?

- Який?

- Ну, скажімо, як у 907-му році князь Олег ходив у похід на Царьград та щита на браму Константинополя прибив?

- Ви це серйозно!?! Бо візантійці це навіть не помітили.

- Як це?!? Про таке в усіх підручниках написано!

- Виходить, якось дуже тихенько князь Олег це зробив.

- Ось із цього і почнемо, гаразд?

- Домовилися.

Олександр Рудяченко, Київ