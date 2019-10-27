Олексій Комар, археолог

Прем’єра рубрики: ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ. Світ, у якому ми з вами живемо, хоч і прекрасний, але, схоже, не єдиний. Науковці, фантасти та всілякі медіуми стверджують, що різних світів довкола нас, усередині нас, десь поза нами - аж кишить. Є паралельні, меридіанні, перпендикулярні реальності, такі, що рухаються по синусоїдній кривій чи по спіралі, лише зрідка перетинаючись із іншими реальностями, зокрема і з нашою.
Ще дві з половиною тисячі років тому цю багатовимірність Натури зауважив Будда, коли спинився і багатозначно кинув учням:
- Істин багато. Як листя на дереві.
Скільки правд, Будда чомусь не пояснив. Відтак, у кожної людини – своя правда, свої уявлення про світ – правда аматора та професіонала, сучасного міщанина та системного вченого, дослідника та дауншифтера. Ця правда може змінюватися залежно від віку, отримання знань та освіти, життєвого досвіду. А також – від наукового поступу людства, його уявлення про закони світобудови.
Що ми знаємо, зокрема, про наше минуле? Тільки те, що воно було…
Чи, може, не лише БУЛО, а й продовжує десь співіснувати – паралельно з нашим глобалізованим сьогоденням?
Журналіст Олександр Рудяченко разом із фахівцем у галузі археології розмірковують про світ, якому нараховується півтори – дві тисячі років. Про світ готів, і світ гунів – народів, які населяли Україну протягом тривалого періоду часу. Попри добрячу часову віддаленість, ті паралельні нам світи все ж таки мають багато точок перетинання із нашою реальністю. Адже і готи, і гуни залишили в ній дуже багато слідів – на рівні мови, географічних назв, матеріальної культури. Про них аж ніяк не скажеш – погибоша яко обри. Певною мірою, вони живіші від усіх хивих.
Тож розмовляємо з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту археології НАНУ Олексієм Комаром.
- Пане Олексію, допоможіть як історик розібратись, що у нас залишилось від готів, які кілька століть жили на українській землі, та гунів, які витіснили їх.
- Багато чого залишилось. Але щоб, так би мовити, «розкласти по поличках», що й від кого до нас “зайшло», маємо чітко відділити для себе реальну історію від міфів.
- Давайте відділяти. Що нам відомо достеменно? Відомо, що у першому столітті нашої ери південне узбережжя Балтійського моря і область нижньої течії Вісли заселили готи - племена східних германців, які прийшли зі Скандинавії?
- Це так вважається, що готи почали рух на південь у першому столітті нової ери…
- Тоді як було насправді?
- Ми, археологи, помічаємо цей рух лише у другій половині другого століття. Саме тоді відбулося помітне пересування балтійських племен у пониззі Вісли, де з’явилися окремі специфічні поховання із використанням каменю. А це була ніяк не місцева традиція, а принесена, наприклад, із острова Ґотланд (шведський острів в Балтійському морі. - О.Р.), звідки Йордан (готський історик VI століття; ?-550. - О.Р) або Кассіодор (487-578; видатний римський письменник епохи правління Теодоріха Великого, короля остготів Італії. - О.Р.) й виводять готів… Ось вам приклад, як ми бачимо перенесення якоїсь північної традиції: спочатку - у пониззя Вісли, а далі - на інші землі.
- Отже, в епоху великого переселення народів наприкінці II століття готи просунулися на південь, розселившись на території від Дону до Дунаю, а в III столітті їхні племена розділилися на західних (вестґоти, візіґоти, тервінґи) та східних (остґоти, остроґоти, ґрейтунґи). Які між ними існували відмінності?
- На наших землях готи з’явилися наприкінці другого століття нової ери. Щоправда, спочатку прийшли інші германці, які відрізнялися від носіїв черняхівської культури (археологічна культура, яка існувала в 100–500 рр. н.е. і була поширена на території лісостепової України між Сіверським Донцем на сході та Дністром, Прутом і вздовж Бугу на заході, а також на південному сході Польщі, у Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії. - О.Р.) - пізній пласт пшеворської культури (археологічна культура залізної доби, поширена на території південної і центральної Польщі; II ст. до н.е.- IV ст. - О.Р.). Трошки пізніше з’явилася вельбарська культура.
- Це яка?
- Від черняхівської вельбарська культура (археологічна культура залізної доби, поширена на території сходу нинішньої Польщі, заходу Білорусі та північного-заходу України, яку ідентифікують з готами; 20-й р. н.е.I-V ст. н.е. - О.Р.) відрізнялася тим, що ці племена у вжитку використовували широкий набір посуду - грубого і некрасивого. Свідомо їхні гончарі ліпили саме такий посуд, а витончений і гончарний посуд черняхівської культури зневажали. І все це синхронно, і все це в один і той самий час.
- Це і вся відмінність?
- Де там. Вельбарці жили в землянках, а черняхівці споруджували наземні будинки, часом великі, так звані “довгі споруди”. Отже, ми бачимо, що це були абсолютно різні племена. Тому потрібно говорити, що на наші землі зайшли не лише готи, а різні германці. Очевидно, з-поміж них домінували готи.
- Готи підкорили чи асимілювали інші племена?
- А як ми про це можемо дізнатися, аби стверджувати? Краще запитати: чи були вельбарці включені в ареал черняхівської культури…
- Так, чи були вони включені в черняхівську культуру?
- …були. Під Фастовом Київської області досліджено поселення вельбарської культури, де місцеві ремісники вирізьблювали кістяні германські гребні - дуже популярні предмети в черняхівській культурі.
- Із яких кісток?
- Переважно – із оленячого рогу. Але в Україні вельбарці проживали компактно: їхні поселення знайдені на Волині, а решта - поодинокі плями, розкидані як анклави. Отже, етнічна картина вимальовується куди різноманітніша, аніж прийшли монолітні готи, а потім поділилися на два племені - остготів та вестготів.
- Гаразд, тоді наступний міф. Це правда, що поділ слов’янських і скандинавських мов почався лише наприкінці другого тисячоліття до нашої ери, але й потім різним нащадкам аріїв - слов’янам та остготам, нескладно було розуміти одне одного?
- Це повна нісенітниці. Такого були не могло!… Лінгвістичні теорії завжди будуються на певних маркерах. Треба десь їх провести. Для індоєвропейського періоду, зазвичай, порівнюються назви міді, бронзи і заліза. Так минали історичні епохи: кам’яна, мідна, неоліт, бронза, залізо... Епоха розділення слов’янської та балтської мовної спільності припадає десь на початок першого тисячоліття до н.е., оскільки є певні паралелі у назвах заліза та залізної руди. А ось розділення германських і балтських мов сталося раніше, взагалі, - до залізного віку, в епоху бронзи.
- Отже, то міф?
- Я ще раз поясню: навколо історії клубочить безліч легенд, гіпотез, версій і реконструкцій. І треба розрізняти: чи є під кожною з них фактаж, чи то просто особиста думка історика – ось у чому проблема.
ГОТСЬКА ДЕРЖАВА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ
- Спираючись на історичні джерела, ми можемо описати, якою була створена Ґерманаріхом централізована держава, що обіймала майже всю Східну Європу, верхів’я Волги, Крим, степи Приазов’я?
- Абсолютно потестарна за своєю моделлю! Ніяких слідів будь-якого розшарування суспільства. Поки не знайдено жодного міста, про яке можна було сказати: - “Ось це була фортеця”…
- Хоч столицю назвете?
- Ні. Потестарність - це абсолютна соціальна рівність, ніякого виділення чітких соціальних прошарків, соціальних інститутів та атрибутів, а в матеріальній культурі фахівці не можуть виділили жодного центру, за тим принципом, який діяв, коли виникли первісні феодальні взаємовідносини.
- Тобто…
- Немає багатих поховань із прикрасами, сріблом-золотом… Такого немає. Яке б ми не взяли поселення із ареалу черняхівської культури, одна й та сама картина.
- Є версія, що на наших теренах вождь Ґерманаріх ввів військову повинність та загальний податок, обов’язковий для усіх племен.
- Нема таких історичних даних, а тим паче археологічно це довести неможливо. Тоді б мало виникнути хоч якесь соціальне розшарування, а за ним - столиця і регіони тощо. Якщо хтось би із остготів із когось брав податок, то він мав би кудись йти і в щось матеріальне вкладатися.
- Невже ніяких скарбів?!?
- По всьому ареалу черняхівської культури гунського періоду археологи знаходять єдині скарби: римські монети. Деякі із знахідок обчислюються сотнями монет. Разом із тим, на ті часи римська монета стала напівфальшивою…
- Чому?
- Бо втратила вміст срібла. Але “варвари” насправді були не дурнями, а збирали виключно високопробні монети… першого і другого століть, коли Рим ще карбував якісно. Третє-четверте століття наших предків уже не цікавило.
- Це лише остготи такими кмітливими були?
- Всі готи. Власне, римські монети вони не за гроші тримали, а використовували як якийсь обмінний еквівалент. Монетообіг той ніякого відношення до державної політики не мав. Аналогічне велике поширення іноземної монети на наших землях спостерігається лише в давньоруський період, коли чималі території раптом накрив срібний арабський дирхам, - одразу бачимо значне соціальне розшарування.
- Як ви помічаєте?
- У когось у похованнях прикраси із золота, у когось - із срібла, у когось - із міді, а у когось і із заліза, а хтось, взагалі, голим і босим лежить. У скарбах з монетами також бачимо присутність дорогих золотих та срібних речей, а в черняхівський час такого немає – лише монети.
- Можливо, у остготів були інші ритуали, і гроші не вважалися символом достатку?
- Ось так і починається гіпотеза, а за нею - ворожіння на кавовій гущі. Археологи мають справу з фактами. Що ми бачимо на поселеннях? Так є досить багато скарбів срібних монет, але на сусідніх могильниках немає поховань зі значною кількістю срібних речей ,як і різноманіття типів прикрас! Ну, не було жодного гота, обвішаного отим сріблом.
- А на жінках?
- Деякі з ним носили невеликі срібні фібулки, досить скромні підвіски. Кілька золотих підвісок виявлено в похованнях візіготів, ближче до Дунаю, але то - найімовірніше, продукція римських ювелірів.
Як би там не було, коли подивитися на ареал поширення черняхівської культури, ми побачимо неокраї території. До цього щось подібне спостерігалося лише в скіфські часи… На півдні черняхівська культура дійшла до Чорного моря, до порогів Дніпра, на сході - до Курщини, аж до під Воронеж, на захід уперлася в Карпати. Далі починалися землі, де мешкали фіно-угорські народи, які були, між іншим, фіномовними, бо більшість складами фіномовні племена.
- Добре… Спробуємо намалювати психологічний портрет самого вождя Ґерманаріха (також - Ерманаріха) із династії Амалів?
- За епічним переказом історика Йордана, відомо що Ґерманаріх був дуже старим.
- Йому, начебто, минуло сто десять років.
- То легенда, звісно. Це можна перекласти, як… “Ґерманаріх був дуже старим”. Скільки років він владарював, який то був період, - ніхто не скаже.
КИМ БУЛИ ГУНИ, РЕАЛЬНО В ЄВРОПІ НІХТО НЕ ЗНАВ…
Таким чином, ми підійшли до переломного моменту в нашій історії. За гіпотезою кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії історичного факультету Донецького державного університету Олександром Дингеса, начебто все у готів на наших землях йшло добре, кілька століть військова машина остготів працювала безвідмовно. Але це допоки 370-го року армія гунів не підійшла до Сіверського Дінця. Об’єднавши в союз 12 племен, рахуючи аланів, сарматів, венедів (слов’ян), герулів, азовських бургундів і фіннів, вождь Ґерманаріх став на прю із гунами, мовляв, “Не дамо ані п’яді рідної землі!” Так, мовляв, почалася “Перша Вітчизняна війна” із захисту земель, які через багато віків стали Україною. Яка ваша візія тих далеких подій?
- Кхе-кхе-кхе. Ось доктор історичних наук, професор Василь Йосипович Довженок, який був науковим керівником усіх майбутніх класиків слов’янської археології, рахуючи академіка Петра Петровича Толочка, - завжди наставляв (на усмішці стукає долонею по столу): - “Уникайте фантазій як зла!”
- Чому? (Не стримуючи сміху, все-таки запитую я)
- Науковець який намагається реконструювати історію, коли у нас є лише найменший набір потрібних пазлів, - сильно ризикує замістити реальні історичні події власними фантазіями, гіпотезами, здогадками, реконструкціями. Синонімічний ряд можете продовжити. Тобто, якщо коротко відповісти на ваше питання: кількість письмових джерел про цей період обмежена.
- Як розглядають період гото-гунських війн тодішні історики - римлянин Амміан Марцеллін та гот Йордан?
- Розумієте, якість кожного письмового джерела неоднакова. Одні, написані сучасниками, інші - належать до більш пізнього періоду, тож автор чув виключно перекази або прочитав щось у попередників, а виклав події… власними словами.
- Чув дзвін, та не знаю, де він?
- Щось типу того… Так ось. Є більш пізні хроніки, де потрібним завданням письменника стало: вибудувати певні історичні традиції, причісувати епос.
- Це загальна візія. Що в сухому залишку маємо по даному епізоду?
- До цього я і веду (поблажливо усміхаються, так само як колись усміхався мій шкільний вчитель історії. - О.Р.)… Аби не ставили на один рівень факти, викладені, Амміаном Марцелліном (давньоримський історик; останній великий представник римської історіографії; 330-400. - О.Р.) та Йорданом (готський історик VI століття; ?-550. - О.Р), ми повинні зрозуміти, що між ними…
- Майже півтора століття!
- Правильно. (Вже лунає обнадійливо, як: - “Сідай “Три”. - О.Р.) Отже, Йордан не був оригінальним автором, а здебільшого переказав факти, позичені з “Книги Кассіодора” - трактату, який до наших часів не дійшов. Кассіодор (487-578; видатний римський письменник епохи правління Теодоріха Великого, короля остготів Італії. - О.Р.) був придворним літописцем, тож створив потрібну правителю історію. Адже Теодоріху Великому хотілося мати величну історію остготів.
- Це типу історіографа Російської імперії Василя Жуковського?
- Ні, ще більш ідеологічніше: щось типу “Давньої Російської історії” Василя Ломоносова, котрий почав історію слов’ян і “росів” від… часів Римської імперії.
- Так, великий помор історію Росії писав украй патріотично…
- …а кляті німці її спотворювали! Мовляв, не все було так патріотично: і Русь, виявляється, заснована норманами, і таке інше, невеличне. Отже, те, що оповідає готський історик Йордан слід пропускати через призму того, що за браком фактів він в оповідь вплітає почуті перекази…
- Гаразд, а якими джерелами користувався Кассіодор, коли писав власну книгу”?
- Слушне запитання. Кассіодор жив значно пізніше подій, які ми називаємо гото-гунськими війнами, значно пізніше Амміана Марцелліна, але звідкись мав брати факти. Що ми у нього читаємо? Якийсь пласт епічних джерел, як би фахівці сказали, “готські билини”…
- Може, пісні?
- Ні, саме билини. Там фігурують якісь історичні особи, але це не жанр скандинавських саг, де від початку до кінця чітко розповідається, хто, яким чином, куди пішов і що з того вийшло… У Кассіодора епічний формат опису подій. Як наслідок, розбіжності між оповідями Амміана Марцелліна та Йордана дуже значні.
- Кому вірити?
- Першоджерело Йордана - це… Кассіодор. Та за браком оригіналу ми не знаємо, що саме він узяв за основу, а що по-авторськи перебрехав. Оригінал книги Кассіодора відсутній, тому не зрозуміти, яким був текст, наскільки він виявився зв’язаним, чи був помпезним чи - навпаки - виключно фактологічним.
- Тому існують дві версії: римська і готська?
- Так, готська версія Йордана, як усе було красиво, та римська - Амміана Марцелліна, як було все некрасиво. Яку з відповідей Ви більше хотіли б почути?
- Звісно, ту, яка нам, українцям, була б миліша…
- Науковці, підкреслюю науковці, а не патріоти, більше довіряють тій версії, яка озвучена в кількох синхронних джерелах і належать римським історикам.
- Чому?
- Бо що вони на власні очі спостерігали? Як величезні скупчення готів, які досі вважалися грозою Римської імперії, - перетворилося на перелякане юрбище варварів, що почали проситися: - “Пустіть нас у Римську імперію, бо зі Сходу щось страшне насувається!” По-перше, навіть римляни не могли собі уявити, із чим вони невдовзі матимуть справу.
- Ким були гуни, римляни не знали?
- У тім то й справа: ніхто про це в Європі не знав! Це була абсолютна енігма, новий народ, з яким ніхто не контактував. По-друге, римляни зрозуміли, що якщо того бабая так злякалися готи, то гуни - справді велика сила. Версія Амміана Марцелліна, більш пізніх римських істориків: ймовірно, готів накрила гігантська хвиля паніки. Вони не вірили, що така величезна сила остготів не змогла чинити спротив гунам. Саме про це відкритим текстом зауважив Амміан Марцеллін, буцімто, не витримавши ганьби, правитель остготів Ґерманаріх наклав на себе руки.
- За однією з версій, Ґерманаріх пішов у степи, захирів від ран та хвороб, перетворившись на тінь. Згодом саме із Ґерманаріха сучасні російські історики взялися ліпити бридкий прообраз Кащея Безсмертного.
- Немає такої версії!
- Чому?
- Бо не авторську історичну реконструкцію ми сьогодні вибудовуємо, а говоримо мовою фактів, занотованих давніми істориками та давніми письменниками, а не нашими сучасниками. Останні можуть плодити будь-які фантазії.
ПРО РОЛЬ ВЕЛИКИХ КАЗАНІВ В ІСТОРІЇ
- Як можна змалювати колективний портрет гунів, відомих у тодішній Європі як “бич Божий”? Як огидних варварів, що на своєму шляху - від Пекіну до Риму - нищили та завойовували все?
- Почнемо з того, що справжні гуни, або як правильно було б їх називати - Хунну або сюнну (匈奴), - до Європи не дійшли. До Старого світу дійшли інші племена.
- Чому ви так вважаєте?
- Бо ми, археологи, бачимо великі відмінності у матеріальній культурі. Єдине свідчення про те, що давні сюнну мали щось спільне з, так званими, європейськими гунами, - це величезні бронзові казани, в яких, ймовірно, під час ритуалів готувалася їжа. Потім посуд закопувався в землю, і більше в ньому їжа не готувалася.
- З якого це дива?
- Хто ж вам розкаже? Здійснювався якийсь важливий для гунів ритуал, а потім казани просто закопувалися.
- Це такий по собі шлях гуни у Старому Світі залишали?
- Так. Ці казани ми бачимо на всій території від берегів Волги, потім на території України, Молдови, Польщі, Угорщини, Німеччини.
- Що маркують дивовижні казани?
- Це шлях гунського ядра, яке вирушило в Європу із величезної імперії гуннів. Підкреслю, це не були самі сюнну, а якесь ядро, яке залишило гігантське кочівницьке об’єднання. Ми, не лише історики, звикли спрощувати собі життя.
- Узагальнювати?
- Гаразд, узагальнювати. (Звісно, це говориться на усмішці. - О.Р.) Це як для всіх американців громадяни Радянського Союзу були росіянами. Під назвою “гуни” слід розуміти колосальне об’єднання різних племен і народів.