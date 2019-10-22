МОЗ зменшило кількість протипоказань до вакцинації

Міністерство охорони здоров'я видало наказ, яким затверджено новий перелік протипоказань до проведення вакцинації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Підписала наказ, яким актуалізовано перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень. Тепер слово за Міністерством юстиції України, яке повинно забезпечити державну реєстрацію цього наказу", - написала Скалецька.

Скалецька наголосила, що надмірно обтяжений перелік протипоказань до проведення щеплень був перепоною для охоплення вакцинацією населення.

"Новий перелік протипоказань розроблено з урахуванням рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунізації, які базуються на доказовій медицині та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)", - наголосила міністр.

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Вона також нагадала, що одним з завдань уряду є забезпечення рівня охоплення щепленням населення не нижче 95%.