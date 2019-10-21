В Україні відкриють філію Міжнародної школи кардіохірургії

На базі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова до кінця 2019 року буде відкрито філіал Міжнародної школи кардіохірургії (International Heart School).

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.

“Ми давно співпрацюємо з Міжнародною школою кардіохірургії (International Heart School) – вже 26 наших лікарів пройшли навчання в цій школі. Протягом року вони отримують і теоретичні знання, й практикують. До речі, директор цієї школи в минулому році відвідав наш інститут, ми показали наш звіт, реанімацію, розповіли що робимо, і він запропонував відкрити філіал Міжнародної школи кардіохірургії в Інституті Амосова. Якщо чесно, я думав, він пожартував, але в кінці травня цього року ми отримали лист, де зазначено, що відбулась нарада директорів, де ухвалено рішення про те, що на нашій базі 4-5 хірургів з різних країн світу проходитимуть практичне навчання. Таким чином, цього року ми започаткуємо філіал Міжнародної школи кардіохірургії”, - заявив Лазоришинець.

Він також наголосив, що не лише українські лікарі їздитимуть за кордон на навчання, а й до України приїздитимуть хірурги, аби вивчити досвід українських колег.

Лазоришинець також повідомив, що Інститут Амосова співпрацює з Міжнародною студентською асоціацією, і до інституту щороку на навчання приїздять близько 20-30 студентів із різних країн - США, Канади, Ізраїлю, Китаю та ін.