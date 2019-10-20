Славомір Новак заявив, що виграв суд про нібито неправдиве декларування

Колишній очільник Укравтодору Славомір Новак заявив, що суд не виявив порушень у його декларації за 2017 рік, справу закрито.

Про це експосадовець написав у Facebook.

"У суді виграв справу про достовірність інформації, яку я надав як суб’єкт декларування. Відповідно до рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 2.10.2019, суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення у моїх діях, що відповідно до ст.247 КУпАП є підставою для закриття провадження у справі", - зазначив Новак.

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Як повідомлялося, на початку вересня 2019 року Національне агентство з питань протидії корупції поінформувало, що під час перевірки декларації в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака за 2017 рік було встановлено декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Згідно з заявою НАЗК, у декларації були недостовірно вказані вартість автомобіля та сума коштів, розміщених на банківських рахунках, загалом на суму 189,2 тис. грн. У цьому зв’язку агентство направило до суду адміністративний протокол.

Проте пресслужба Укравтодору заявила, що наведені її керівником дані, зокрема за 2017 рік, які вносилися до декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, є достовірними, а складений НАЗК протокол - необґрунтованим та неправомірним.

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Кабінет міністрів України звільнив з 1 жовтня 2019 року Славоміра Новака з посади керівника Укравтодору, яку він обіймав з 2016 року.