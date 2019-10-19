No pasaran!

У турпоїздці стежити за політикою немає часу, але політика сама нас наздогнала

Про те, що у нашому туристичному автобусі вирують неабиякі політичні пристрасті я довідалися на шостий день подорожі.

Для мене приємним відкриттям на самому початку стало те, що наш гід Валентина всі екскурсії вела українською мовою - за доволі тривалий час моїх мандрів це було вперше. Проте четверо з 42 наших попутників - дві подружніх пари з Дніпра - сприйняли це як зазіхання на їхнє право бути русоватою.

Перша їхня сутичка з гідом сталася 14 жовтня у Реймсі.

Валентина зранку привітала нас зі святом Покрови, Днем захисника Вітчизни і Днем УПА, а оскільки ми якраз були біля Реймського собору, запропонувала охочим поставити свічки.

Дніпровська русовата розцінила слова Валентини як заклик поставити свічку за УПА, хоча вони могли поставити її й за Лєніна, і звинуватили її у нав'язуванні їм своїх націоналістичних поглядів.

Далі - більше: русоватотуристи почали збирати на гіда "досьє", бо розказані нею факти всесвітньої історії не відповідали російським міфам.

Їхнє сичання на адресу Валентини, про яке ми на своїй автобусній гальорці навіть не здогадувалися, як виявилося, не припинялося ні на мить. Все українське викликало активне несприйняття дніпровської четвірки. Але Валентина продовжувала триматися своєї лінії, не педалюючи на україноцентричності, але й не підлаштовуючись під промосковських туристів.

Екскурсію до палацу Ради Європи вона почала біля зірки Героям Небесної Сотні. Її засновані на наукових дослідженнях розповіді в контексті України про війни Наполеона, про те, що Богдан Хмельницький уклав з Московією лише військовий договір, який та порушила, додавали оливи у вогонь ненависті четвірки з Дніпра до всього українського.

Перепало від них Валентині і за Ельзас, яким ми подорожували - навіщо вона стільки уваги приділяє виноробству в цьому краї? Чому вона так багато розповідає про історію Ельзасу, а не його сьогодення?

- У нас с мужем очень хорошее образование, я вам обещаю крупные неприятности! - почула я сьогодні вранці погрозу однієї з представниць дніпровської четвірки - повнуватої білявки років 45+.

Про те, що світоглядні протистояння зайшли доволі далеко, я довідалися від Валентини.

Четвірка заявила їй, що вона зобов'язана розмовляти з ними російською мовою. На це Валентина відповіла, що згодна на спілкування з ними російською, але екскурсії продовжуватиме вести українською.

- У нас досі мало україномовних гідів, але комусь же треба починати! - сказала вона мені, намагаючись приховати своє збентеження всією цією ситуацією.

Вся група, яка між собою спілкувалася здебільшого російською, піднялася на захист державної мови і Валентини.

Коли я заходила в автобус, мовна дискусія уже перейшла до аргументів на кшталт "Чемодан, вокзал, Россия!"

Отримавши відсіч по всіх фронтах, Дніпрові зачаїлися, але почали погрожувати Валентині судом. Вони почали доскіпуватися, чому турфірма не залучає ліцензованих французьких гідів. Але тут у укрорусоватників стався облом - Валентина чотири роки прожила у Франції і відкрила там філію турфірми. Останнє місто туру - Трір - німецьке, і дніпровці вже цікавилися, чи є у Валентини німецька ліцензія.

Після ранкових мовних баталій чоловіча частина автобусної гальорки пообіцяла Валентині будь-яку підтримку "раптом щось", а я запропонувала їй журналістський захист.

... За всіма цими подіями мовчки спостерігає "сторожовий кіт Яроша" і тихенько мотає все на вус😎