Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Гюндуза Мамедова на посаду заступника генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 18 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Гюндуза Мамедова на посаду заступника генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що Гюндуз Мамедов у 1996 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, а в 2013 році - Одеський національний економічний університет.

З 1996 року працював у прокуратурі Приморському району міста Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 року по липень 2014 року Гюндуз Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором м. Одеси, в грудні 2015 року - заступником прокурора Одеської області.

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А з серпня 2016 року Мамедов призначений прокурором Автономної Республіки Крим.

Також він є кандидатом юридичних наук.