Нацрада позапланово перевірить 53 провайдерів

Нацрада позапланово перевірить 53 провайдерів

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить 53 провайдерів програмних послуг через ознаки порушень у їхній роботі.

Серед них – «Воля-кабель», «Мережа Ланет», «Континент трейдінг» («Тріолан»).

Таке рішення ухвалене в четвер на засіданні Нацради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підставою для цих рішень стали результати моніторингів, що засвідчили ознаки порушень компаніями умов ліцензій та норм чинного законодавства.

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Як розповів член Нацради Сергій Костинський, вже проаналізовано дані діяльності більше 200 компаній, у 53-ох із них виявлено ознаки порушень. Це, зокрема - ретрансляція іноземних програм, що не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, порушення загальної концепції добору програм для ретрансляції та ретрансляція універсальної програмної послуги не в повному обсязі.

За словами Костинського, мета цих перевірок не в тому, щоб когось покарати, а щоб "дати сигнал, зокрема й ринку, що потрібно дотримуватися законодавства».

Після проведення позапланових перевірок Нацрада ухвалить рішення щодо кожного із ліцензіатів.

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