Нацрада позапланово перевірить 53 провайдерів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить 53 провайдерів програмних послуг через ознаки порушень у їхній роботі.

Серед них – «Воля-кабель», «Мережа Ланет», «Континент трейдінг» («Тріолан»).

Таке рішення ухвалене в четвер на засіданні Нацради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підставою для цих рішень стали результати моніторингів, що засвідчили ознаки порушень компаніями умов ліцензій та норм чинного законодавства.

Як розповів член Нацради Сергій Костинський, вже проаналізовано дані діяльності більше 200 компаній, у 53-ох із них виявлено ознаки порушень. Це, зокрема - ретрансляція іноземних програм, що не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, порушення загальної концепції добору програм для ретрансляції та ретрансляція універсальної програмної послуги не в повному обсязі.

За словами Костинського, мета цих перевірок не в тому, щоб когось покарати, а щоб "дати сигнал, зокрема й ринку, що потрібно дотримуватися законодавства».

Після проведення позапланових перевірок Нацрада ухвалить рішення щодо кожного із ліцензіатів.