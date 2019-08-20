Кіберполіція викрила крадіїв коштів з рахунків українців

Правоохоронці викрили учасників злочинної групи у викраденні коштів з банківських рахунків громадян України.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

"Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно з детективами поліції Дніпропетровщини, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області, викрили учасників злочинної групи у викраденні коштів з банківських рахунків громадян України. Зазвичай це були вчителі, працівники медзакладів, різноробочі, бо у своїх схемах використовували саме їх зарплатні картки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, працівники кіберполіції за участі служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили, що до складу групи входило четверо жителів Кривого Рогу. А організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему та координувала дії виконавців.

"За її схемою, усі факти викрадення коштів були пов'язані із деактивацією роботи SIM-картки фінансового номеру клієнтів банку (номер, який прив’язують до банківського рахунку для перевірки та проведення операцій). Персональні дані громадян для створення дублікату SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соціальних мереж (прізвище, ім’я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо)", - поінформували у поліції.

Поінформовано, що таким чином маючи усю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих.

У свою чергу, система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинними діями групи спричинено збитків на близько 1,5 млн грн; більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках.

За даними поліції, учасники групи для зручності та швидкої координації дій навіть орендували офіс у Кривому Розі.

Пізніше, в офісі, помешканні учасників групи та їх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім санкціонованих обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, більше тисячі дублікатів SIM-карток, близько сотні банківських карток, зброю та чорнові записи.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Уточнюється, що двох підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Також вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільникам.

Фото: www.npu.gov.ua