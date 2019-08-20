Кожен українець має психологічну травму через бойові дії на Донбасі — Супрун

Кожен українець зазнав психологічної травми через конфлікт, що триває на Сході України вже понад 5 років.

Про це на пресконференції заявила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша країна має визнати, що за останні роки українці дістали психологічну травму, зокрема через війну на Сході. Наш народ, кожен з нас пережив серйозну травму за останні п'ять із половиною років”, - наголосила очільниця МОЗ.

Учасники пресконференції на тему: "Lifeline Ukraine: запуск першої всеукраїнської "гарячої лінії" для попередження самогубств та підтримки психічного здоров’я" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

За її словами, починаючи з 2013 року, після подій на Майдані, багато людей потребували психологічної підтримки.

“Ми побачили, що Україні бракує якісної системи надання психологічної допомоги. Першими нашими кроками стала організація навчання українських психологів та психіатрів, соціальних працівників та священників у США, завдяки допомозі американського посольства. Однак ми побачили, що українці не йдуть по таку допомогу. Навіть ті, які гостро потребували психологічної підтримки: ветерани АТО, переселенці та учасники Революції гідності. Треба було знайти той спосіб, коли б люди могли анонімно говорити на цю тему”, - зазначила Супрун.

Вона повідомила, що у партнерстві неурядової організації та держави створено Lifeline Ukraine - національну професійну телефонну лінію щодо запобігання суїцидів і профілактики психічного здоров'я.

“Ми розуміли, що в Україні багато людей напевно не довірятимуть державній програмі психічного здоров’я, тож вирішили створити неурядову організацію, використовуючи успішний досвід "Australia Lifeline". Державною відповідальністю, завданням МОЗ стало створення мережі психологів, психіатрів, соцпрацівників, які можуть допомогти людині. Від нас (МОЗ - ред.) не буде жодного втручання — лише підтримка”, - наголосила Супрун.