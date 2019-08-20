Пожежна безпека в готелях: з 1 жовтня вступають в дію нові ДБН

З 1 жовтня 2019 року в Україні набудуть чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) "Будинки і споруди. Готелі", які передбачають встановлення в готелях систем гасіння пожежі тонкорозпиленою водою та сучасних систем раннього виявлення загроз і надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Безпека людей - це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тому у нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них", - написав Парцхаладзе.

Отже, нові ДБН передбачають, що системи протипожежного захисту в готелях необхідно облаштовувати відповідно до ДБН “Системи протипожежного захисту”, а під'їзди пожежних машин до будівлі та основих евакуаційних виходів - відповідно до ДБН “Планування і забудова територій”.

Парцхаладзе зауважив, що в нових будівельних нормах також зберігаються вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків для безпеки людей.

Крім цього, допускається розміщення готелів на 1-3 поверхах громадських будівлях іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації.

За словами Парцхаладзе, нові ДБН "Готелі" почнуть діяти в Україні з 1 жовтня 2019 року.