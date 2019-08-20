За тиждень на кір захворіли 200 українців, найбільше — у Києві

За останні сім днів в Україні на кір захворіли 203 людини, більшість з них - дорослі.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Протягом 33-го тижня 2019 р. на кір захворіли 203 людини — 138 дорослих і 65 дітей. Із 10 до 16 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (39 хворих: 33 дорослих та 6 дітей), Київській (22: 18 дорослих і 4 дитини), Одеській (12: 7 дорослих і 5 дітей), Чернівецькій (12: 4 дорослих та 8 дітей) і Харківській (11: 9 дорослих і 2 дитини) областях", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ констатують, що зменшення захворюваності на кір влітку зумовлено коротшим перебуванням людей у колективах.

"З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання. Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ України разом з Міносвіти нагадують, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями, за винятком тих дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації", - наголосили у відомстві.

У МОЗ також поінформували, що з 28 грудня 2018 р. до 16 серпня 2019 р. на кір захворіла 57 301 людина — 27 039 дорослих і 30 262 дитини, від ускладнень кору померли 18 людей.

"В Україні є можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини", - повідомили у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом спалаху з літа 2017 року в Україні на кір захворіли понад 115 000 людей, 39 з яких померли.