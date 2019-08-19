Адвокат Гримчака заявляє, що у справі відкрилися нові обставини

Адвокат заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що під час розгляду апеляційних скарг на рішення Деснянського райсуду Чернігова сторона захисту в суді відкриє деякі нові обставини.

Про це вона повідомила у коментарі Укрінформу.

"Ще не подані апеляції. Я гадаю, що вам (журналістам — ред.) буде дуже цікаво в апеляційному суді, - будуть деякі нові обставини відкриті стороною захисту. Коли буде (апеляційний розгляд — ред.) - ми всіх повідомимо в обов'язковому порядку", - сказала Матяш.

Як повідомляв Укрінформ, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн долара хабаря. За версією слідства, чоловіки попалися "на гарячому" під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів. На суді зазначалося, що гроші знайшли у квартирі Овдієнка. Наразі Гримчак звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах.

Гримчак працює на посаді заступника міністра з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави.

Після того, як суддя завершила зачитувати ухвалу, Матяш зауважила, що в ухвалі підозрюваного називають Михайлович, хоча він Миколайович. У зв’язку з цим юристка вимагала, щоб заступника міністра випустили з-під варти, бо в ухвалі йдеться про іншу людину.

17 серпня, Деснянський райсуд Чернігова виправив помилки, допущені напередодні в рішенні щодо обрання запобіжного заходу Юрію Гримчаку і таким чином залишив його під вартою.

Також адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш повідомляла, що захист оскаржить постанови Деснянського районного суду Чернігова про взяття під варту з помилкою в батькові, а також постанові про виправлення помилки в першому документі.

Фото: apostrophe.ua