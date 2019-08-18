Гримчак перебуває в СІЗО законно, наголошують у прокуратурі

Письмова помилка в ухвалі суду не може бути причиною звільнення із СІЗО Юрія Гримчака, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на прокурора Дениса Іванова.

«Він нагадав, що технічну описку, згідно КПК, суд має право виправити за власної ініціативи або за заявою іншого учасника провадження, що і зробила сторона обвинувачення. Водночас Іванов не знає, чому суддя одразу не виправила помилки на засіданні суду 16 серпня, а зробила це лише 17 числа», - йдеться в повідомленні.

Прокурор пояснив, що ухвала про виправлення помилки, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, ніяким чином не може змінювати по суті рішення від 16 серпня.

Іванов наголосив, що в ухвалі зазначено: вона підлягає негайному виконанню, тому підстав для звільнення Гримчака із СІЗО немає. Прокурор додав, що така практика є розповсюдженою, бо судді часто припускаються письмових помилок.

До того ж, зазначив Іванов, захист заступника міністра може оскаржити запобіжний захід в апеляційному суді.

«Просто тут іде розрахунок на маніпуляцію, підміну поняттями, я думаю, що це робиться свідомо, а не тому, що адвокат не знає норми кримінально-процесуального закону», - резюмував прокурор.