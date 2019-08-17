Попри помилку суду Гримчака залишили в СІЗО - адвокат

За словами адвоката ексміністра, у СІЗО наполягають, що попри помилку в ухвалі суду, йдеться про одну й ту саму особу, тому відпускати Гримчака не будуть.

Про це у Facebook повідомила Тетяна Матяш - адвокат заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

"В Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили. Тому, наразі відпускати нікого не будуть, оскільки вони встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина", - написала Матяш.

Вона додала, що в СІЗО чекають рішення керівного органу щодо цієї ситуації.

Читайте також: Суд виправив помилки в ухвалі щодо Гримчака і залишив його під вартою

Як повідомляв Укрінформ, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів хабаря. За версією слідства, чоловіки попалися "на гарячому" під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів. На суді зазначалося, що гроші знайшли у квартирі Овдієнка. Наразі Гримчак звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах.

Гримчак працює на посаді заступника міністра з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків.