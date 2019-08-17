Суд виправив помилки в ухвалі щодо Гримчака і залишив його під вартою

У суботу, 17 серпня, Деснянський райсуд Чернігова виправив помилки, допущені напередодні в рішенні щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і таким чином залишив його під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас, як зазначила адвокат підозрюваного Тетяна Матяш, суд припустився нової помилки в ухвалі, написавши неправильно її прізвище — Мятяш.

"По-перше, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в новій ухвалі, бо моє прізвище Матяш, а не Мятяш. Крім того, не названо порядок набрання чинності цієї ухвали. Суддя цього не вказала, що є підставою для подання скарги у відповідні органи", - прокоментувала вона.

За словами адвоката, у всіх рішеннях судів, що приймалися у справі Гримчака, є помилки і недоліки. Це, на її думку, свідчить про те, що ухвали складаються в Генпрокуратурі, а суддя їх лише роздруковує і підписує.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня ввечері Деснянський районний суд Чернігова задовольнив клопотання Генпрокуратури про обрання запобіжного заходу для заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 6 млн грн. Відразу після оголошення ухвали суду адвокат Матяш попросила суддю відпустити її підзахисного, оскільки в рішенні йдеться про Гримчака Юрія Михайловича в той час, як заступник міністра є Юрієм Миколайовичем.

Прокурори ГПУ сказали, що це технічна помилка, описка, таке буває, вона буде виправлена і Гримчак залишиться під вартою. Прокурор Іванов відразу подав заяву щодо виправлення описки, яка, до речі, тягнулася ще з Генпрокуратури й була допущена в клопотання про арешт Гримчака.

Водночас Матяш говорила, що для виправлення помилки потрібно проводити нове судове засідання.

Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів хабара. За версією слідства, чоловіки попалися "на гарячому" під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів. На суді зазначалося, що гроші знайшли в квартирі Овдієнка. Наразі Гримчак звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах.

Гримчак працює на посаді заступника міністра з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків.