В Інституті раку кажуть, що інформація поліції про 20% "відкатів" — перекручена

У Національному інституті раку (НІР) заявили, що інформація Національної поліції про вимагання хабарів посадовими особами установи та 15-20% "відкатів" за перемогу в тендері від вартості угод є "спотвореною" та "не відповідає обставинам кримінального провадження".

Про це йдеться у заяві адміністрації НІР.

"Інформація, розміщена на сайті Національної поліції щодо "вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму "відкатів" за перемогу в тендері 15-20% від загальної вартості укладених угод" є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження. А відповідно до положення ст. 62 Конституції України "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - йдеться у заяві.

Водночас в інституті підтвердили, що дійсно 16 серпня, на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 01.08.2019 року, було проведено обшуки приміщень Національного інституту раку в рамках відкритого кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем головним лікарем, його заступниками, іншими службовими особами НІР під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих, що були придбані за рахунок державного бюджету України.

"Адміністрація (директорат) та колектив Національного інституту раку всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на виявлення та документування протиправних дій злочинців", - зазначається також у заяві інституту.

Повідомляється також, що "на даний час триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування, яке, як відомо, має свою таємницю".

"Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об’єктивними та достатніми для прийняття кадрових рішень адміністрацією закладу, у чіткій відповідності до норм діючого законодавства", - йдеться також у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Національній поліції заявили, що в Києві правоохоронці викрили групу лікарів у корупційній схемі з безкоштовними медичними препаратами для онкохворих громадян.

За даними поліції, під час обшуків у службових осіб Національного інституту раку правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань. Крім того, як заявили у поліції, фіксувалися факти вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку.

Поліція також повідомляла, що суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від трьох до 70 тисяч гривень, а суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

У поліції також заявляли, що вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція