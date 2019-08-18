Суд заарештував другого фігуранта у "справі Гримчака"
Про це повідомляє "112 Україна".
"Деснянський суд Чернігова в суботу, 17 серпня, ухвалив узяти під варту Ігоря Овдієнка терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обвинувачення просило встановити заставу в розмірі 12,5 млн грн.
Сам Овдієнко свою провину заперечує. Він заявив, що отримані ним гроші є "гонораром за роботу юристом".
Як повідомляв Укрінформ, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів хабаря. За версією слідства, чоловіки попалися "на гарячому" під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів. На суді зазначалося, що гроші знайшли у квартирі Овдієнка. Наразі Гримчак звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах.
Гримчак працює на посаді заступника міністра з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків.