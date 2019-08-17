Поліція розкрила мережу онлайн-казино, повʼязану з Росією
Про це повідомляє Нацполіція.
«Проведеними заходами оперативників Департаменту захисту економіки та слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі інтернет», - йдеться в повідомленні.
Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Росії. Для легалізації коштів, отриманих як онлайн-ставки, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що перебувають під санкціями.
У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу, встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування мережі онлайн-казино.