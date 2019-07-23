У центрі Києва СБУ накрила казино, куди потрапляли тільки за рекомендацією

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України блокували діяльність підпільного казино на одній із центральних вулиць столиці.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний гральний заклад замаскований під караоке. Клієнти потрапляли в казино виключно за рекомендацією та з дотриманням заходів конспірації, зокрема тільки після попередньої заявки на візит", - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала діяльність підпільного казино в центрі Києва / Фото: Пресцентр СБ України

За інформацією СБУ, щомісячний обсяг закладу складав до півмільйона доларів США. Під час санкціонованих слідчих дій у приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тисяч американських доларів.

Триває досудове слідство за ст. 203-2 Кримінального кодексу України, під час якого перевіряється інформація щодо можливої причетності співробітників правоохоронних органів до «кришування», проводяться заходи для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.