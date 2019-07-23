У центрі Києва СБУ накрила казино, куди потрапляли тільки за рекомендацією
Про це йдеться на сайті СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний гральний заклад замаскований під караоке. Клієнти потрапляли в казино виключно за рекомендацією та з дотриманням заходів конспірації, зокрема тільки після попередньої заявки на візит", - йдеться у повідомленні.
СБУ блокувала діяльність підпільного казино в центрі Києва / Фото: Пресцентр СБ України
За інформацією СБУ, щомісячний обсяг закладу складав до півмільйона доларів США. Під час санкціонованих слідчих дій у приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тисяч американських доларів.
Триває досудове слідство за ст. 203-2 Кримінального кодексу України, під час якого перевіряється інформація щодо можливої причетності співробітників правоохоронних органів до «кришування», проводяться заходи для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.