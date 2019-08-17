ГПУ і СБУ затримали банду "чорних" реєстраторів

ГПУ і СБУ проводять спільну спецоперацію із затримання злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном - 7 осіб затримано.

Про це написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Система "чорних" реєстраторів — одне з 5 найбільших джерел корупції в Україні. Говорю про це на всіх рівнях вже 2,5 роки. Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва і СБУ проводять спільну спецоперацію із затримання злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки у 1,5 млрд грн", - написав Луценко.

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Загалом за результатами спецоперації 7 осіб (серед яких 3 організаторів та 4 виконавців) затримані у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів та колишній керівник органів юстиції м. Києва, повідомив генпрокурор.

Вилучені документи дозволяють опрацювати і роль суддів в ухваленні потрібних рейдерам рішень.