Пожежа в Одесі: Гройсман доручив перевірити готелі й санаторії

"Пожежа в Одесі. Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей. Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше вісім осіб.