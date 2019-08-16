Кількість заявок українців на шенгенську візу ще велика

Попри скасування з червня 2017 року візових вимог для громадян України для короткострокових подорожей Шенгенською зоною, кількість заявок на шенгенську візу серед українців залишається відносно великою.

Такі результати узагальнення офіційної статистики за 2018 рік консульських підрозділів посольств країн-членів Шенгенської зони в Україні, проведеного проектом SchengenVisaInfo, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Згідно з офіційними даними посольства країн Шенгену у 2018 році отримали 191 тис. 726 візових заявок. Незважаючи на зменшення їх кількості на 73% порівняно із 2017-им, це все ще високий показник», - вважають експерти.

Найбільше торік шенгенських візових заявок було подано до посольства Чехії – 120 тис., що становить 66% від загальної кількості.

Серед інших країн Шенгенської зони відносно багато візових заявок подається до посольств Польщі, Угорщини, Литви та Німеччини.

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При цьому, як ідеться у дослідженні, кількість відмов українцям в отриманні шенгенських віз становила у 2018 році 4,7% (майже 9 тис.).

Починаючи з червня 2017 року перевагами безвізового режиму для подорожей до країн Шенгенської зони вже скористалися близько 2 млн українських громадян.