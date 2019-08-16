Кількість заявок українців на шенгенську візу ще велика
Такі результати узагальнення офіційної статистики за 2018 рік консульських підрозділів посольств країн-членів Шенгенської зони в Україні, проведеного проектом SchengenVisaInfo, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Згідно з офіційними даними посольства країн Шенгену у 2018 році отримали 191 тис. 726 візових заявок. Незважаючи на зменшення їх кількості на 73% порівняно із 2017-им, це все ще високий показник», - вважають експерти.
Найбільше торік шенгенських візових заявок було подано до посольства Чехії – 120 тис., що становить 66% від загальної кількості.
Серед інших країн Шенгенської зони відносно багато візових заявок подається до посольств Польщі, Угорщини, Литви та Німеччини.
При цьому, як ідеться у дослідженні, кількість відмов українцям в отриманні шенгенських віз становила у 2018 році 4,7% (майже 9 тис.).
Починаючи з червня 2017 року перевагами безвізового режиму для подорожей до країн Шенгенської зони вже скористалися близько 2 млн українських громадян.