Затримання Гримчака: у Мінкультури заявляють, що не займаються дозволами на будівництво

“З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до діючого законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва. Відтак, будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві”, - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні хабара. Пресслужба НАБУ поінформувала, що “вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США”. У НАБУ уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі $480 тис. "на гарячому".

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака пройшов обшук. “За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням. За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат", - повідомив “Радіо Свобода” адвокат Фелікс Кашарський.

Водночас генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook повідомив, що “заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури. “Негласні слідчі дії свідчать, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень”, - написав Луценко.

Своєю чергою заступник міністра Георгій Тука заявив, що у його затриманого колеги Юрія Гримчака немає помічників і той був затриманий не за свою роботу в міністерстві. На своїй сторінці у Facebook він звернув увагу на те, що у Гримчака немає помічників і затриманий з ним чоловік не є працівником міністерства, а також наголосив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні рішень працівниками інших держустанов, але його протиправні дії не мають жодного відношення до діяльності в міністерстві.