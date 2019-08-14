Підозрюваному у держзраді журналісту продовжили домашній арешт

Суд у справі підозрюваного у державній зраді журналіста Василя Муравицького, продовжив йому на 2 місяці домашній арешт, під яким він перебуває більше року.

Відповідну ухвалу прийняла колегія суддів Корольовського районного суду міста Житомира, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання… Строк дії обов’язку щодо обвинуваченого визначити тривалістю 60 днів, тобто до 12 жовтня 2019 року включно», - йдеться в ухвалі.

Прокурор Вадим Левченко заявив клопотання про зміну Муравицькому запобіжного заходу із цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. За його словами, досі існують ризики, що підсудний може переховуватися чи вчиняти аналогічні злочини шляхом написання публікацій на антиукраїнську тематику.

Натомість захисниця підозрюваного Світлана Новицька наполягала на обранні особистого зобов’язання або визначення розміру застави замість домашнього арешту.

На засіданні суд продовжив розгляд письмових доказів, які надавав прокурор, що свідчать про протиправну діяльність Муравицького.

Зокрема, Левченко зачитав протокол із листуванням, за його словами Муравицького з іншими особами, де обговорювалися теми публікацій, згадувалися різні українські політики, організація пресконференції та розміри гонорарів.

Крім того, прокурор надав диск зі скріншотами листування Муравицького у Facebook, Telegram, Skype, а також з електронної пошти. У текстах публікацій, які писав та редагував підозрюваний згадуються псевдоніми Бальцерович та Аблязімов, під якими він міг працювати у російських ЗМІ.

Новицька зауважила, що такі докази є очевидно недопустимими і це втручанням у приватне листування її підзахисного. Прокурор відповів, що на проведення відповідних дій є ухвала слідчого судді. Відтак, суд прийняв до розгляду надані стороною обвинувачення докази і надасть їм оцінку у процесі дослідження.

Як повідомлялося, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. За чинним законодавством Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Спочатку підозрюваний перебував під вартою, а 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт.