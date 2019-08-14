Епоха “вічних головних лікарів” добігає кінця — Супрун

Завдяки процесам автономізації у 2020 році національні медзаклади стануть частиною єдиного медичного простору, доступного для кожного пацієнта.

Також ці процеси ознаменують кінець епохи “вічних головних лікарів”, що сьогодні чинять опір трансформації галузі.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“У МОЗ є чотири заклади, які мають стати флагманами трансформації системи охорони здоров‘я. Це Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ” МОЗ України, Національний інститут раку та Інститут серця МОЗ України. Ми підготували важливу постанову для автономізації цих закладів. Але сьогодні на засіданні уряду її навіть не включили до порядку денного”, - йдеться у пості.

За словами Супрун, почати працювати за новими правилами — це тест на спроможність для управлінських команд цих закладів.

“Для медичних феодалів, які роками наживалися на недосконалості системи, - кінець можливості сидіти на потоках і заробляти на здоров‘ї українців. Заклад повинен працювати за чіткими правилами. В центрі уваги має бути здоров’я пацієнтів, а не інтереси керівництва. Електронна система eHealth не дозволить брехати щодо статистики, звітності та забере простір для маніпуляцій щодо забезпеченості установи. Епоха “вічних головних лікарів” добігає кінця. Багато боротьби і роботи ще попереду, але ці зміни вже не зупинити, а їхнє відтермінування лише віддаляє українців від доступнішої та якіснішої медицини. Не рекомендую нікому ставати на шляху цих змін”, - наголосила Супрун.

Вона зазначила, що автономізація національних закладів має дозволити їм у 2020 році приєднатися до трансформації системи охорони здоров‘я та стати частиною єдиного медичного простору, доступного для кожного пацієнта.

“Для цього їм треба укласти договір з НСЗУ. Лише тоді вони зможуть надавати послуги пацієнтам по програмі медичних гарантій. Але щоб розпочати цей процес, передусім потрібно автономізуватися. Це означає, що з‘являються більша суб‘єктність, можливість абсолютно автономно приймати рішення щодо заробітних плат та витрат закладу, діяти самостійно без погоджень “згори“, оптимізувати витрати та отримувати доходи”, - зауважила Супрун.

Вона поінформувала, що постанову щодо автономізації названих закладів все ж розглянуть на наступному засіданні уряду.

“Дякую Володимиру Гройсману за підтримку щодо пріоритетності винесення постанови вже на наступному засіданні уряду. Національні заклади будуть автономізовані. Розпочнеться підготовка до укладання договорів з НСЗУ”, - повідомила Супрун.