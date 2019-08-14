Супрун: Серед хворих на кір 46% - дорослі люди

У структурі захворюваності на кір 46% є дорослими людьми, у столиці кількість дорослих з кором перевищує дитячі показники.

Про це на пресконференції заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найвищі показники захворюваності на кір спостерігаються у західних областях, зокрема, у Львівській та Закарпатській. 46% від загальної кількості хворих на кір є дорослими людьми. Є проблема із захворюваністю у Києві, особливість її у тому, що більше хворіють дорослі”, - сказала Супрун.

За її словами, дорослі можуть отримати щеплення проти кору безоплатно.

“Ми закликаємо людей, які не знають, чи були вони вакциновані, або не впевнені у цьому, довакцинуватися. Зараз у Національному календарі дозволено усім безоплатно отримувати вакцинацію проти кору, навіть дорослим”, - наголосила Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Супрун заявила, що з 2017 року на кір в Україні захворіли близько 115 тисяч людей, з них 39 хворих померли.