ГПУ продовжує слідство у справі про викрадення митрополита Драбинка

Генпрокуратура продовжує слідство у справі незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21.05.2014 за фактом незаконного позбавлення волі шляхом перевищення службових повноважень та тримання як заручника особистого помічника Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) - Драбинка О.М”, - йдеться у повідомленні.

За її словами, слідчий суддя Печерського райсуду 25 червня задовольнив клопотання адвоката Вадима Новинського та встановив строк 1 місяць для завершення проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень у цій кримінальній справі.

У свою чергу Генпрокуратура оскаржила дане рішення суду, проте Київський апеляційний суд своєю ухвалою 9 серпня поточного року відмовився відкривати провадження. У подальшому ГПУ оскаржила ухвалу суду апеляційної інстанції у Верховному Суді, який рішення у цій справі ще не ухвалив.

18 липня слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк на прохання ГПУ роз’яснив свою ухвалу. Він, зокрема, пояснив, що вчинення дій щодо завершення проведення досудового розслідування та прийняття одного з процесуальних рішень “… стосуються лише субʼєкта звернення за скаргою Новинського Вадима Владиславовича”.

Уже 26 липня поточного року слідчий Генеральної прокуратури закрив (в частині) кримінальне провадження стосовно субʼєкта звернення за скаргою Новинського В.В.

Постановою прокурора від 12.08.2019 вказане рішення слідчого скасоване як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження стосовно свідка.

“Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується”, - резюмували у ГПУ.