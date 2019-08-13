На держслужбу у рамках реформи подали 35 тисяч заявок — Гройсман

Майже 35 тисяч українців подали заявки на роботу у низку міністерств та відомств у ході реформи державної служби.

Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Ми відкрили багато вакансій у ключових міністерствах і отримали близько 35 тисяч онлайн-заявок від українців різного фаху і віку, готових долучитися до оновлення країни”, - зазначив Гройсман.

За його словами, переможці конкурсних відборів працюють і формують стандарти нової української школи, інфраструктурного розвитку, правової політики тощо. “Вони прийшли з бажанням робити Україну успішною. Радий, що наш уряд дав їм таку можливість”, - написав Прем’єр-міністр.

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Гройсман нагадав, що Кабмін розпочав реформу держслужби, бо вважає цей напрямок стратегічним. “Наша мета була єдиною – змінити не тільки систему управління країною, а й ментальність чиновника та його сприйняття суспільством”, - додав він.