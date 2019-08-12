До ГПУ на допит у справі Курченка прийшов лише ексзаступник глави АП
Допит тривав менш ніж півгодини, повідомляє "5 канал".
"Ми поспілкувалися з прокурором Куликом. З цього спілкування стало зрозуміло, що жодних повідомлень про підозру нових немає. Прокурор Кулик вважає, що ще в березні він відправив певний документ, який він вважає повідомленням про підозру. З тих пір жодних зрушень в цьому питанні немає. Відповідно, немає підстав для присвоєння мені статусу підозрюваного", – заявив журналістам Філатов, вийшовши з будівлі ГПУ.
Він додав, що готовий надавати слідству необхідну інформацію, але лише у статусі свідка.
Раніше Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдінгу UMH в 2013 році. Журналістам він пояснив, що супроводжував процес купівлі-продажу як адвокат, і зазначив, що виклик у цій справі вважає втручанням в адвокатську діяльність.
Як повідомлялося, до ГПУ для вручення підозр запрошували також ексміністра екології Миколу Злочевського, бізнесмена Костянтина Стеценка та колишнього голову Нацбанку Валерію Гонтареву, але вони не прийшли.
Самого Курченка підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, йдеться про зловживання в нафтогазовій сфері, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.