До ГПУ на допит у справі Курченка прийшов лише ексзаступник глави АП

На виклик до Генпрокуратури у справі Сергія Курченка прийшов лише колишній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов.

Допит тривав менш ніж півгодини, повідомляє "5 канал".

"Ми поспілкувалися з прокурором Куликом. З цього спілкування стало зрозуміло, що жодних повідомлень про підозру нових немає. Прокурор Кулик вважає, що ще в березні він відправив певний документ, який він вважає повідомленням про підозру. З тих пір жодних зрушень в цьому питанні немає. Відповідно, немає підстав для присвоєння мені статусу підозрюваного", – заявив журналістам Філатов, вийшовши з будівлі ГПУ.

Він додав, що готовий надавати слідству необхідну інформацію, але лише у статусі свідка.

Раніше Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдінгу UMH в 2013 році. Журналістам він пояснив, що супроводжував процес купівлі-продажу як адвокат, і зазначив, що виклик у цій справі вважає втручанням в адвокатську діяльність.

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Як повідомлялося, до ГПУ для вручення підозр запрошували також ексміністра екології Миколу Злочевського, бізнесмена Костянтина Стеценка та колишнього голову Нацбанку Валерію Гонтареву, але вони не прийшли.

Самого Курченка підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, йдеться про зловживання в нафтогазовій сфері, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.