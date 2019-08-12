Палац “Україна” може заявити до поліції на Karabas.com через “концерт“ Повалій

Керівництво національного палацу мистецтв “Україна” планує звернутися до поліції у випадку, якщо квитковий оператор Karabas.com до 13 серпня не припинить продавати на своєму сайті квитки на концерт співачки Таїсії Повалій.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор Національного палацу мистецтв “Україна” Роман Недзельський.

“Оператор Karabas.com є автономною приватною структурою, яка не має жодного стосунку до каси палацу і веде господарську діяльність на свій розсуд. Сьогодні (12 серпня — ред.) після наших претензій щодо продажу квитків на неіснуючий концерт вони мали зняти рекламу концерту Повалій зі свого сайту та припинили продаж квитків. Якщо до завтра вони не припинять продавати квитки, будемо звертатись у поліцію щодо вчинення кримінального злочину”, — зауважив Недзельський.

Так, станом на 18:30 понеділка за пошуком на сайті оператора Karabas.com усе ще можна знайти сторінку з інформацією про концерт Повалій, анонсований на 10 грудня в палаці “Україна”. Більше того, так само активною лишається й форма для замовлення квитків на цю подію. Хоча на головній сторінці сайту рекламний банер прибрали.

“За цих два тижні, коли з'явилась візуальна реклама на білбордах і сіті-лайтах Києва, багато людей збурилось, а деякі, досить не далекі від шоу-бізнесу, практично повірили в те, що це палац "Україна" запросив Повалій із концертом до свого залу. Так була подана реклама”, — додав гендиректор палацу “Україна”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у пресслужбі Національного палацу мистецтв "Україна" заявили, що не отримали жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами концерт Повалій.

Згодом генеральний директор національного палацу мистецтв “Україна” Роман Недзельський повідомив Укрінформу, що реклама та реалізація квитків на концерт Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Повалій. Ціни на квитки коливаються у межах 390-2990 грн.

23 липня в Іnstagram Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт “Сьогодні і назавжди” в Національному палаці мистецтв “Україна”.

Таїсія Повалій — народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції Гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала у Кремлі, а після привітала кримчан на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті. З 2014 року співачка постійно проживає в РФ.