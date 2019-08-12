У палаці “Україна” заявляють, що концерт Повалій і продаж квитків - провокація

Генеральний директор Національного палацу мистецтв “Україна” Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

Про це він повідомив у ексклюзивному коментарі Укрінформу.

“На сьогодні жодних угод із організатором заходу щодо проведення концерту Таїсії Повалій 10 грудня 2019 року не підписано, а візуальна реклама та реалізація квитків на білетному ресурсі Karabas.com є заздалегідь спланованою провокацією проти палацу “Україна”, мета якої — дискредитація та втягування у ситуацію, яка наносить шкоду іміджу НПМ «Україна» та його колективу”, — зазначив Недзельський.

При цьому він підкреслив, що державницька політика є основою діяльності державного підприємства, а звинувачення на адресу палацу “Україна” є безпідставними.

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“Така реклама є контрафактною. З таким самим успіхом можна побачити рекламу Мадонни чи Леді Гаги. Менеджменту Таїсії Повалій, перш ніж заявляти про концерт, варто дати суспільству відповідь на питання, які збурили громадян. А поки, на агресивну рекламу співачка отримала агресивну відповідь. Думаю, це тільки початок чиєїсь спланованої гри, в яку втягнули колектив палацу “Україна”, заховавшись за афішею Повалій”, — додав Недзельський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у прес-службі національного палацу мистецтв "Україна" заявили, що поки не отримали жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами концерт Повалій.

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Повалій. Ціни на концерт коливаються у межах 390-2990 грн.

23 липня в Іnstagram Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт “Сьогодні і назавжди” в Національному палаці мистецтв “Україна”.

Таїсія Повалій — народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції Гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала у Кремлі, а після привітала кримчан на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті. З 2014 року співачка постійно проживає в РФ.