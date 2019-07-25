У палаці "Україна" не отримували інформації про концерт Повалій

У національному палаці мистецтв "Україна" поки не отримали жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами концерт співачки Таїсії Повалій.

Про це Укрінформу повідомили в ексклюзивному коментарі представники пресслужби палацу "Україна".

"Відсутність афіш (концерту Повалій - ред.) на нашому сайті пояснюється тим, що палац «Україна» не є організатором можливого концерту. І наразі ми не отримували жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами захід", - зазначили у пресслужбі.

Водночас кореспондентові Укрінформу уточнили, що на сьогодні не можуть надати підтверджуючої інформації, оскільки "керівництво палацу у відпустці".

"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону надамо вичерпну відповідь обов’язково", - запевнили представники концертної установи.

Як повідомляв Укрінформ, у палаці “Україна” не підтверджують і не спростовують інформацію про концерт Повалій, анонсований на 10 грудня цього року. Кореспондент агентства намагався взяти офіційні коментарі у керівництва концертно-мистецької установи та представників пресслужби. Проте за жодним із указаних на сайті палацу номерів телефону додзвонитися не вдалося.

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Таїсії Повалій. Ціни на квитки концерт Повалій коливаються у межах 390-2990 грн.

23 липня в Іnstagram співачка Таїсія Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт “Сьогодні і назавжди” в національному палаці мистецтв “Україна”.

Таїсія Повалій — народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала у Кремлі, а після привітала кримчан на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті. З 2014 року співачка постійно проживає в РФ.