У палаці “Україна” не коментують інформацію про концерт Повалій

Представники національного палацу мистецтв «Україна» поки не надали офіційних коментарів щодо концерту співачки Таїсії Повалій, анонсованого на 10 грудня цього року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема кореспондент агентства намагався взяти офіційні коментарі у керівництва концертно-мистецької установи та представників пресслужби. Проте за жодним із указаних на сайті палацу номерів телефону додзвонитися не вдається.

Водночас ігноруються й письмові звернення Укрінформу. Так, представники “України” досі не відповіли на повідомлення, надіслані на їхню офіційну сторінку в Facebook. Хоча в додатку Messenger є сповіщення про те, що обидва рази вони були прочитані адміністраторами.

Повідомлення аналогічного змісту з проханням підтвердити інформацію щодо проведення концерту Повалій ми надіслали й особисто гендиректору палацу “Україна” Роману Недзельському та керівнику відділу комунікацій НПМ Мирославі Романовій. Але відповідей не отримали від них також.

При цьому на офіційному сайті Палацу станом на 18:00 четверга, 25 липня, не оприлюднено відомостей щодо виступу Повалій. Жодних згадок не вказано й у календарі запланованих подій на грудень 2019 року. Найближчий захід, внесений до афіші, — це концерт гурту “Неангели” 11 грудня.

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com уже кілька днів триває продаж квитків на концерт Таїсії Повалій. Зокрема при переході до розділу “Купити” можна побачити схему зали, згідно з якою місця зайняті через ряд. Так, “викупленим” є фактично кожен другий ряд. Основна концертна зала палацу “Україна” розрахована на 3714 місць. При цьому ціни на квитки концерт Повалій коливаються у межах 390-2990 грн.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня в Іnstagram співачка Таїсія Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт “Сьогодні і назавжди”. Зважаючи на інформацію з опублікованої нею афіші, виступ артистки має відбутися 10 грудня в національному палаці мистецтв “Україна”.

Таїсія Повалій — народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала у Кремлі, а після привітала кримчан на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті. З 2014 року співачка постійно проживає в РФ.