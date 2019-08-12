Загибель Тимчука: у поліції розповіли про хід розслідування
Про це йдеться у відповіді Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на інформаційний запит Укрінформу.
“На даний час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин смерті Тимчука Д. Б.”, - йдеться у відповіді.
У свою чергу зазначається, що під час досудового слідства призначено низку судово-медичних, криміналістичних та хімічних експертиз, санкціонованих судом, які наразі перебувають на виконанні, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на відпрацювання висунутих у провадженні версій.
Як повідомлялося, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат, військовий журналіст підполковник запасу Збройних сил України Дмитро Тимчук.
У поліції розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
20 червня двадцять народних депутатів підписали звернення до Президента з пропозицією посмертно нагородити Дмитра Тимчука орденом "Свободи".
28 червня Президент Володимир Зеленський нагородив народного депутата України Тимчука посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня.