Для боротьби із незаконним видобутком бурштину треба змінювати законодавство - Князєв
Про це заявив очільник Національної поліції України Сергій Князєв під час наради у Житомирській області під головуванням Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину у північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це. Вкотре зауважу, що це проблема державного рівня та потребує консолідованих заходів реагування не тільки правоохоронців, а й органів державної влади, громадськості... В першу чергу, необхідно ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу в частині посилення відповідальності за порушення правил охорони надр”, - зазначив Князєв.
Він уточнив, що на сьогодні цей злочин не належить до категорії тяжких, що виключає можливість проведення оперативно-розшукових заходів.
"Це суттєво ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу. Фактично, поліція не має змоги працювати на запобігання, а лише фіксує вже скоєні правопорушення”, - наголосив Князєв.
Крім того, переконаний він, необхідно запровадити кримінальну відповідальність за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину. Адже нині до відповідальності притягуються лише старателі та перевізники — тобто рядові виконавці, а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням та реалізацією, відповідальності уникають.
“Треба біду перевести в площину заробітку і прибутку держави... За відсутності відповідного нормативного акта ми маємо безліч старателів, які працюють поза законом, та лише 2 держпідприємства на Рівненщині, і по одному у початковій стадії — підприємства на Волині і Житомирщині, які або ще не працюють, або не дуже це ефективно. І перебування цих двох держпідрозділів у Рівненській області - постійно у стані стагнації, фактично не приносять прибутку державі”, - наголосив Князєв.
Звертаючись до Президента, він висловив сподівання на його підтримку у вирішенні озвучених проблем.
“Нацполіція готова змінюватися і міняти свої підходи до взаєморозуміння з місцевим населенням”, - додав Князєв.