Для боротьби із незаконним видобутком бурштину треба змінювати законодавство - Князєв

Для ефективної боротьби із незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил охорони надр.

Про це заявив очільник Національної поліції України Сергій Князєв під час наради у Житомирській області під головуванням Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину у північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це. Вкотре зауважу, що це проблема державного рівня та потребує консолідованих заходів реагування не тільки правоохоронців, а й органів державної влади, громадськості... В першу чергу, необхідно ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу в частині посилення відповідальності за порушення правил охорони надр”, - зазначив Князєв.

Він уточнив, що на сьогодні цей злочин не належить до категорії тяжких, що виключає можливість проведення оперативно-розшукових заходів.

"Це суттєво ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу. Фактично, поліція не має змоги працювати на запобігання, а лише фіксує вже скоєні правопорушення”, - наголосив Князєв.

Крім того, переконаний він, необхідно запровадити кримінальну відповідальність за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину. Адже нині до відповідальності притягуються лише старателі та перевізники — тобто рядові виконавці, а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням та реалізацією, відповідальності уникають.

“Треба біду перевести в площину заробітку і прибутку держави... За відсутності відповідного нормативного акта ми маємо безліч старателів, які працюють поза законом, та лише 2 держпідприємства на Рівненщині, і по одному у початковій стадії — підприємства на Волині і Житомирщині, які або ще не працюють, або не дуже це ефективно. І перебування цих двох держпідрозділів у Рівненській області - постійно у стані стагнації, фактично не приносять прибутку державі”, - наголосив Князєв.

Звертаючись до Президента, він висловив сподівання на його підтримку у вирішенні озвучених проблем.

“Нацполіція готова змінюватися і міняти свої підходи до взаєморозуміння з місцевим населенням”, - додав Князєв.