Зеленський вимагає звільнення “бурштинових” голів поліції та СБУ Житомирщини

Президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення очільників обласних управлінь Національної поліції і СБУ, які, на його думку, неспроможні або не хочуть ліквідувати незаконний видобуток бурштину.

Про це йшлося сьогодні на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вам дуже рекомендую покинути свою посаду. Я буду говорити про це з паном Аваковим (міністром МВС - ред.) і паном Князєвим (головою Нацполіції - ред.)", - зазначив Зеленський після розмови з начальником ГУ НП Житомирщини В'ячеславом Печененком.

Глава держави заявив, що, за його інформацією, експерти оцінюють обсяг "чорного ринку" бурштину в 500 млн доларів на рік, а "про поліцію, яку повинні поважати українці, кажуть, що ви усі "в схемі" (незаконного видобутку і обороту бурштину - ред.)". Печененку він дорікнув тим, що за три роки, коли той очолював обласну поліцію, ситуація не змінилася на краще.

Печененко обіймає свою посаду з травня 2016 року.

Після цього Зеленський поставив питання про участь у кримінальному видобутку бурштину голові Управління СБУ Житомирщини Віктору Панасюку. Той заявив, що Служба безпеки не бере участі у незаконних "схемах", але це не задовольнило Зеленського.

"Ми змінимо голову Служби безпеки Житомирської області. Я хотів би, щоб Іван Геннадійович Баканов (т.в.о.голови СБУ - ред.) розглянув іншу кандидатуру", - підсумував президент.

Він також хотів поспілкуватися з прокурором області Любомиром Війтовичем, але той, за словами його заступника, перебуває у відпустці за межами України.

Крім того, Зеленський вважає за потрібне звільнити голів РДА "бурштинових" районів - Олевського та Овруцького, а також начальника облуправління лісового і мисливського господарства Андрія Курінського.