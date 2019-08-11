Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав будівельників із професійним святом.

Привітання глави уряду опублікував Урядовий портал.

"Від імені уряду та від себе особисто вітаю працівників будівельної галузі із професійним святом — Днем будівельника! Будівельна галузь є однією з найважливіших ділянок національної економіки, яка сьогодні переживає системне відновлення, а динаміка реалізації будівельних проєктів відчутно впливає на розвиток реальної економіки держави в цілому", - написав Гройсман.

Він наголосив, що зміни були б неможливими "без клопіткої роботи працівників будівельної галузі, які завжди вирішували найскладніші завдання та ставили перед собою амбітні цілі".

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"Сьогодні вкрай важливо нарощувати потенціал, динамічно запускати нові сміливі інфраструктурні проекти, і від цього виграє вся країна", - додав Гройсман.

Як відомо, День будівельника — професійне свято працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України - відзначається щорічно у другу неділю серпня.