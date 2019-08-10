У Нацраді заявляють, що Эхо Москвы запрацює в Україні лише після повернення Криму і Донбасу

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення запевняють, що «Эхо Москвы» дістане відмову у видачі ліцензії для роботи в Україні.

Про це повідомляє Детектор медіа, цитуючи першу заступницю голови Нацради Ольгу Герасим’юк.

Остання прокоментувала візит до Києва головреда "Эха Москвы" Олексія Венедіктова та бажання відкрити представництво ресурсу в Україні.

"Представництво Вєнєдіктова в Україні? Ну, десь через півстоліття після виведення російської армії з Донбасу, після повернення Криму, після покаяння перед Україною. Ну, як ще в Сирії простять та й в Солсбері... Коли Сенцова віддадуть і всіх, кого посадили. Тому – це вже, боюся, в іншому його житті", - сказала Герасим'юк.