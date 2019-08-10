Українець загинув на будівництві газопроводу в Польщі

“Трагічний випадок стався сьогодні вранці у містечку Погорська Воля, поблизу Тарнова, в Малопольському воєводстві. Під час будівництва нового газопроводу величезна труба скотилася до розкопок, де був чоловік. Він помер на місці. Виявилося, що це — робітник з України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні вранці, близько 8 год. За інформацією екстрених служб, труба, вагою близько 10 тонн, зірвалася із запобіжних пристроїв та скотилася до розкопок, в яких працював 37-річний чоловік. Друзям-будівельникам, вдалося витягнути українця з розкопок. Проте, травми виявилися смертельними — чоловік помер, незважаючи на реанімаційні заходи, ще до приїзду карети швидкої.

Поліція, прокурор та Національна інспекція праці прибули на місце події, аби з’ясувати всі деталі трагедії.

За інформацією видання, будівництво газопроводу Погурська Воля — Твожень — це величезна інвестиція, яка передбачає будівництво приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнув, Казімежа-Велька, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

Фото: STARnowa.tv