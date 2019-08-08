Горбатюк позивається до Луценка

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк позивається до генпрокурора Юрія Луценка та просить Окружний адміністративний суду міста Києва скасувати наказ про службове розслідування.

Про це інформує пресслужба суду. “До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до генерального прокурора України Юрія Луценка”, - йдеться в повідомленні. Читайте також: Підозри Гонтаревій і Філатову підписали у ГПУ Як зазначається, позивач просить суд скасувати наказ генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування – Національному антикорупційному бюро України. Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.