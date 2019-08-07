Поліцейських, підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова, залишили під вартою

Суд продовжив на два місяці тримання під вартою колишнім поліцейським Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Про це розповів адвокат родини Тлявових Андрій Левковець, передає Громадське.

"Попередній термін тримання під вартою підозрюваних спливав 31 липня, але його продовжили на 60 діб", - ідеться у повідомленні.

За словами бабусі Кирила Олександри Миколаївни, засідання Голосіївського райсуду відбулося 27 липня.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння.

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжним заходом тримання під вартою без можливості внесення застави.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

Однак правоохоронці досі не знайшли зброї, з якої було здійснено постріл.