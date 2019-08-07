Українці, повертаючись із Польщі, не повинні помічати різницю у рівні життя - Зубко

Головне завдання децентралізації – наблизити стандарти життя в Україні до рівня життя в Європі, щоб українці, повертаючись із Польщі, не помічали різницю в інфраструктурі, в школах, в якості надання адміністративних послуг.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив віцепрем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він підкреслив, що уряд, втілюючи реформу децентралізації, розробляє систему стандартів для усіх сфер. За словами Зубка, «нові стандарти важливі, бо якщо не буде стандартів, то вони (влада на місцях - ред.) чекатимуть ще рік”.

“Візьмімо шкільне питання. Виділяються кошти, наприклад, від держави, від місцевого самоврядування на термомодернізацію закладів. Під’їжджаєш до школи – вікна, стеля поміняні, стіни утеплені. Заходиш усередину, а там – зелені панелі й 1982-й рік на стінах висить у вигляді якихось агіток. Тому ми розробили нові стандарти для нового освітнього простору і змінили ДБН. Якщо відбувається модернізація, то вона повинна бути комплексною – з розбудовою Нового освітнього простору – яскраво, сучасно, мотивуюче», - наголосив Зубко.

На запитання, чи вистачає у держави ресурсів для контролю цих процесів, віцепрем’єр відповів: «Це не стільки контроль, як нагляд. Це різні речі - нагляд і контроль”.

“Зараз ми підготували закон про державний нагляд за дотриманням виконання законодавства України місцевим самоврядуванням. У ньому також прописані стандарти, які стосуються, зокрема, захисту прав і свобод громадян. Бо ж у нас бувають випадки, коли місцеве самоврядування ніби нічого не порушує – воно просто бездіяльне. Як, наприклад, Сміла в Черкаській області – коли вони там в опалювальний сезон розмірковували, як запустити обладнання й опалення – замість того, щоб просто забезпечити людей якісною послугою з теплопостачання. От тому стандарти – це надважливо. Ми йдемо до Європи, і люди не повинні (і це головне завдання децентралізації), повертаючись із Польщі в Україну, помічати різницю – в інфраструктурі, в школах, в якості надання адміністративних послуг. Оце і є імплементація Угоди з ЄС», - заявив Зубко.