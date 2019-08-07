Порошенка викликали на допит у ДБР 12 серпня

Державне бюро розслідувань викликало п’ятого Президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.

“Петро Порошенко викликаний на допит на 09.30 12 серпня”, - сказав він.

Білоусенко додав, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ “Телеканал “Прямий”.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському».

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.