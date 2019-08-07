Правозахисниця розкрила подробиці "зникнення" Клиха

Російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла подробиці історії зі встановленням місця перебування українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха.

Про це Тетяна Щур повідомила кореспондентові Укрінформу.

“Добре, що про місця перебування Станіслава Клиха повідомили українському консулу, омбудсмену Людмилі Денісовій. Але хіба не дивно, що це було зроблено тільки після запиту офіційних осіб. Чому не можна було сказати про це мамі Стаса - Тамарі Іванівні?”, - зазначила Щур.

Вона також уточнила черговість подій. За словами Тетяни Щур, Тамара Клих зателефонувала їй 30 липня, попросивши дізнатися, де її син, оскільки в тюрмі (Верхньоуральському ФКУ Т1) їй сказали, що він у лікарні в Челябінську.

“Направити адвоката в лікарню ми змогли тільки 4 серпня, бо в нього були процеси в іншому місті. У лікарні адвокату Уральської правозахисної групи сказали, що Клиха відправлено до Т1 30 липня. Я про це відразу повідомила його мамі. Тамара Іванівна негайно зателефонувала в тюрму, і їй там знову сказали, що Стаса у них немає”, - пояснила Щур.

У понеділок правозахисниця повідомила, що місця перебування Станіслава Клиха невідоме. Через якийсь час після цього український омбудсмен написала у Facebook, що у Федеральній службі виконання покарань РФ українського консула поінформували: “Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту, зараз його повернули до пенітенціарної установи Челябінської області”.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і до 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас обвинувачення не представило жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували в Чечні в цей період.

Фото: Антон Наумлюк