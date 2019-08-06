Генпрокурор: Слідство має дані про можливих учасників убивства Шеремета

Слідство має дані, які стосуються можливих учасників убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це в ефірі радіо "НВ" повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає Укрінформ.

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", - сказав Луценко.

Читайте також: Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями причин злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні відносини та причетність російських спецслужб.