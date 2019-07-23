Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі Шеремета

Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі журналіста Павла Шеремета.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, у грудні-2015 Шеремет і Олена Притула звернули увагу на можливе стеження за ними невідомих осіб.

Князєв уточнив, що у рамках справи за цим фактом установлено, допитано та відпрацьовано осіб, які потрапили в поле зору слідчих органів.

"Так само ретельно перевірені факти, викладені у журналістському розслідуванні "Вбивство Павла" з особою, яку журналісти ідентифікували як колишнього працівника Служби безпеки України. Проведено комплекс слідчих дій, які на даний час не дали можливості вважати його причетним до цього злочину", - додав Князєв.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.

10 травня 2017 року було презентовано розслідування журналістів OCCRP та "Слідства.Інфо" щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, що сталося 20 липня 2016 року.

Згідно з даними розслідування, Ігор Устименко був помічений біля будинку Шеремета принаймні упродовж кількох годин тієї ночі, коли під автівку журналіста було закладено вибухівку.

Поліція допитала екс-співробітника СБУ Устименка.