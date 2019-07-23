Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі Шеремета

Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі Шеремета

Укрінформ
Слідство не підтвердило причетність колишнього співробітника СБУ до загибелі журналіста Павла Шеремета.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, у грудні-2015 Шеремет і Олена Притула звернули увагу на можливе стеження за ними невідомих осіб.

Князєв уточнив, що у рамках справи за цим фактом установлено, допитано та відпрацьовано осіб, які потрапили в поле зору слідчих органів.

"Так само ретельно перевірені факти, викладені у журналістському розслідуванні "Вбивство Павла" з особою, яку журналісти ідентифікували як колишнього працівника Служби безпеки України. Проведено комплекс слідчих дій, які на даний час не дали можливості вважати його причетним до цього злочину", - додав Князєв.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.

10 травня 2017 року було презентовано розслідування журналістів OCCRP та "Слідства.Інфо" щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, що сталося 20 липня 2016 року.

Згідно з даними розслідування, Ігор Устименко був помічений біля будинку Шеремета принаймні упродовж кількох годин тієї ночі, коли під автівку журналіста було закладено вибухівку.

Поліція допитала екс-співробітника СБУ Устименка.

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