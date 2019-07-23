Глава Нацполіції назвав головні версії вбивства Шеремета

Діяльність екстремістськи налаштованих груп осіб є однією з версій убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідством висунуті наступні версії злочину: професійна діяльність громадянина Шеремета на території України та за кордоном, зокрема, в Білорусі та Росії; дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні; побутові та міжособистісні конфліктні ситуації; помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого. Окремо перевіряється причетність до вчинення вбивства екстремістськи налаштованих груп осіб, які намагаються чи намагалися досягнути своїх цілей: зміна влади, повалення конституційного ладу тощо”, - зазначив Князєв.

Водночас очільник Нацполіції уточнив, що відпрацюванням рідних та близьких Шеремета і його співмешканки було встановлено, що з ними конфліктних ситуацій не виникало.

За його словами, у рамках розслідування цієї справи було допитано понад 3,5 тисячі осіб, виконано 26 комплексних експертиз, а також на підставі отриманих ухвал суду отримано інформацію про майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч серійних номерів телефонів.

Князєв також зазначив, що з метою збереження доказової бази 28 червня цього року повторно було отримано ухвалу суду про накладення арешту на інформацію всіх операторів мобільного зв'язку з січня по серпень 2016 року.

“До правоохоронних органів 15 країн нами було надіслано клопотання про надання міжнародно-правової допомоги. На даний час від компетентних органів 9 країн — Бельгії, Швеції, Нідерландів, Білорусії, Молдови, Латвії, Литви, Киргизстану та Туреччини — вже отримано матеріали виконаних наших клопотань”, - поінформував Князєв.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.