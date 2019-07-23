Називати причетних до вбивства Шеремета передчасно — Князєв

Убивство журналіста Павла Шеремета наразі залишається нерозкритим, і називати прізвища осіб, причетних до цього злочину, поки що передчасно.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року минула третя річниця вбивства Шеремета. За цей час слідчо-оперативною групою проведено великий обсяг роботи з метою встановлення обставин злочину, замовників, організаторів та виконавців, проте злочин залишається нерозкритим. Ми розуміємо, що суспільство чекає саме результатів та прізвищ осіб, причетних до цього злочину, але на цей час назвати їх поки передчасно”, - сказав Князєв.

За його словами, у ході дослідження відеоматеріалів, вилучених з більш ніж двохсот камер відеоспостереження, "отримано інформацію про маршрут злочинців та осіб, які могли готуватися та виконувати цей злочин".

Як раніше повідомив Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заслуховує доповідь голови Національної поліції Сергія Князєва, яка містить інформацію із обмеженим доступом про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, у закритому від преси режимі.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.